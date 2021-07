Paola Caruso senza pace: l’ennesima delusione dopo la gioia apparente

Nuova delusione per la splendida Paola Caruso. Dopo la gioia apparente arriva la notizia che ha spiazzato tutti i fan

La bellissima showgirl calabrese Paola Caruso deve affrontare una nuova delusione. I fan della soubrette ex “bonas” di “Avanti un altro” hanno imparato a conoscerla bene sia grazie alle sue partecipazioni tv sia sui social, dove conta un seguito ampissimo. Basti pensare che su Instagram sono ben 851 mila gli account follower.

E’ stato proprio in diretta televisiva che il pubblico ha scoperto insieme a lei l’esito del test del DNA che l’ha ricongiunta alla sua mamma biologica. E’ stato sempre in tv che Paola ha parlato della sua gravidanza e di come i rapporti con il papà di suo figlio, lo splendido Michele, non siano sempre stati dei migliori.

Ora per la showgirl arriva una nuova delusione da superare. A darne l’annuncio è stata lei stessa via social. Ecco che cosa è successo e che cosa ha scritto su Instagram.

Paola Caruso: la nuova delusione da superare

Come annunciato dalla showgirl stessa in una delle sue Instagram stories, la sua storia d’amore con il pugile Dario Socci è finita ad inizio estate. Ecco cosa ha scritto la soubrette sui social: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più Storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune“.

Una notizia che ha spiazzato tutti i fan della coppia che li vedevano benissimo insieme e che erano felici che Paola avesse trovato una stabilità dal punto di vista sentimentale. La showgirl dovrà ora superare questa nuova delusione e non c’è dubbio che presto tornerà a sorridere grazie anche al supporto sempre costante dei suoi ammiratori.