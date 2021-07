Mara Venier piange per Jerry Calà: l’incontro da brividi

Mara Venier e Jerry Calà sono tornati con la loro simpatia e sfrontatezza. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, o forse non sono mai andati via!

Mara Venier e Jerry Calà sono due personaggi dello spettacolo essenziali per il panorama italiano. Tv, cinema e teatro, nel corso della loro carriera sono andati molto lontano, condividendo anche dei sentimenti profondi. Il duo è stato protagonista di tantissimi gossip nel corso degli anni, perché sono stati innamorati, anzi peggio, marito e moglie!

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, classe 1950, originaria di Mestre, precisamente del Quartiere Piave, è una conduttrice, stilista, opinionista e attrice di successo. Alle fine degli anni Ottanta la sua carriera sta sbocciando, per poi maturare nei Novanta fino ad oggi. Ha condotto per tredici stagioni di fila Domenica In, programma che la fa soprannominare come la Signora della Domenica. Ultimamente ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti, Mara ha un gravissimo problema di salute che l’ha buttata giù, nonostante ciò però ha sempre tanta voglia di fare con sé.

Jerry Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro, classe 1951, originario di Catania, è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano. Anche lui inizia negli anni Ottanta, partecipando al gruppo cabarettista de I Gatti di vicoli miracoli. Nel corso dei Novanta sale al successo, interpretando film che lo portano a diventare tra i più bravi e iconici attori della Commedia italiana. Ha recitato anche in ruoli drammatici come Sottozero di Gianluigi Polidoro, Pupi Avati nell’episodio iniziale di Sposi, e vincendo sotto la regia di quest’ultimo il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993, per la sua interpretazione in Diario di un vizio.

Sono due professionisti di grande talento che rappresentano la tv e il cinema italiano. Si sono sposati nel 1984, ma hanno poi divorziato nel 1987, senza avere figli. Quando tutto sembrava essere finito, ecco che regalano al pubblico un momento di forte emozione, totalmente inaspettata.

Mara e Jerry tornano a fare emozionare il pubblico

Non ci sono dubbi, la Venier insieme a Calà, sono una coppia che fa scoppiare dalle risate, anche quando non stanno più insieme. I due adesso stanno insieme ad altre persone, ma si sono lasciati con il sorriso sulle labbra. Mara ultimamente sta passando un periodo difficile, tanto che per una grave situazione non ha mandato in onda Domenica In. Così, Jerry con la sua simpatia cerca di intrattenerla e farle fare due risate.

Sul palco dell’Arena di Verona in occasione del 70esimo compleanno di Calà, RTL 102.5 trasmette un’emozionante scena dei due. Mara fa una sorpresa a Jerry! Ecco di cosa si tratta:

Nella vita mai dire mai. In occasione del compleanno di Jerry, Mara fa una dolce dedica, ricordando con il sorriso il tempo passato insieme. Da un amore può nascere un’amicizia, basta che ci sia rispetto e che non sia passata la voglia di ridere insieme.