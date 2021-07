I desideri hot dei segni zodiacali: l’elenco completo

Oroscopo: oggi scopriremo quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale. Ecco l’elenco completo, scopri cosa si dice del tuo segno dello zodiaco

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. C’è chi ha un modo più monotono di affrontare la vita e chi, al contrario, ha sempre bisogno di passione. Questo non significa essere buoni o cattivi, ma semplicemente affrontare la vita in un modo diametralmente opposto.

Oggi parleremo di quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale. Tutti hanno delle fantasie erotiche ma non tutti le condividono. C’è chi ne ha alcune e chi ne ha altre. È una questione caratteriale e non solo. Spesso le nostre fantasie si sviluppano con il tempo, anche in base alle esperienze personali. E ognuno matura, con il passar degli anni, alcuni segreti.

Naturalmente, ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi non ha alcun problema a confessare tutto ciò che gli passa per la testa. C’è chi, al contrario, è più introverso e tende a tenere per sé alcuni pensieri. In alcuni casi, le esperienze che una persona affronta nella vita possono portare a comportarsi in un determinato modo, in un senso o nell’altro.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale secondo l’oroscopo.

Quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale

Ognuno ha il suo carattere. C’è chi è più istintivo, chi è più razionale, chi prova sempre a cercare nuovi stimoli e chi, al contrario, non è molto disposto a provare nuove emozioni nella propria vita. Stiamo parlando di erotismo: quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale? Ovviamente la risposta è in ognuno di noi, perché dipende dai gusti personali e dal carattere di ogni persona.

Dipende dal nostro modo di essere, dipende da come decidiamo di affrontare la vita. Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se una persona avrà determinate fantasie piuttosto che altre e in che modo sentirà il bisogno di condividerle con gli altri.

Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi scopriremo invece quali sono i desideri hot di ogni segno zodiacale. Ecco l’elenco segno per segno.

Ariete: quelli che amano comandare

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno il fuoco della passione. In ambito sessuale amano prendere il controllo della situazione e comandare. Tendono ad imporre i propri ritmi e le proprie abitudini al partner. Un Ariete si eccita anche se litiga con il proprio partner, perché sta già pensando ad un modo per fare pace. Il desiderio segreto di una persona di questo segno è trovare qualcuno che riesca a far uscir fuori la sua dolcezza, che spesso resta nascosta.

Toro: gli insaziabili

Le persone nate sotto questo dello zodiaco sono molto pigre nella vita di tutti i giorni. Questa pigrizia scompare totalmente in ambito sessuale. Una persona del Toro è molto esigente con il proprio partner, ha bisogno di appagare tutti i suoi sensi. Desidera segretamente superare i limiti del benessere fisico per scoprire anche dei piaceri legati alla sfera mentale.

I desideri hot dei segni zodiacali: Gemelli

Le persone nate sotto questo segno zodiacale amano divertirsi con dei giochini erotici. Quando entrano in un sexy shop sembrano dei bambini in un parco giochi. Il desiderio segreto di una persona di questo segno dello zodiaco è quello di riuscire a conquistare un amante con un’età molto superiore. Una persona dei Gemelli ha bisogno di esperienza nella propria vita, in ogni ambito.

Cancro: quelli che hanno bisogno di dolcezza

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono solitamente molto timide nella vita di tutti i giorni. Questa timidezza scompare sotto le lenzuola, quando la dolcezza prende il sopravvento. Una persona del Cancro ha bisogno di provare sentimenti reali e sinceri. Sogna una famiglia composta da tanti figli e per questo motivo ha bisogno di qualcuno accanto che provi gli stessi sentimenti.

Leone: quelli che vogliono essere sempre i migliori

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte. Questo aspetto caratteriale è molto marcato anche nella sfera più intima. Ha bisogno di dimostrare al partner di essere l’amante migliore che possa desiderare, sente la necessità di primeggiare. Il suo desiderio segreto è quello di trovare una persona che riesca a tenerlo a bada, anche in ambito sessuale.

I desideri hot dei segni zodiacali: Vergine

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sembrano piuttosto fredde e poco interessate al sesso. In realtà si divertono ad apparire persone poco esperte ma non è così. Una persona di questo segno nasconde una forte passione, che la porta ad accontentare tutte le richieste del proprio partner. Il desiderio segreto di una persona della Vergine è praticare sesso estremo.

Bilancia: quelli attenti ai dettagli

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco portano nella sfera sessuale le abitudini quotidiane. Hanno bisogno di creare un’atmosfera perfetta, con luci soffuse, musica sensuale e candele profumate. Hanno un desiderio segreto molto chiaro: avere un rapporto con il proprio partner bendati, per godersi il piacere del momento attraverso i sensi che ama di più: l’olfatto e il tatto.

Scorpione: l’amante che tutti vorrebbero

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco scoprono il sesso in età abbastanza giovane. Rappresentano l’amante che tutti vorrebbero, perché riescono a mischiare l’intesa mentale con la complicità fisica più intensa e piacevole. Uno Scorpione difficilmente potrà maturare desideri segreti perché riesce sempre a soddisfare ogni sua voglia grazie al suo modo di fare.

I desideri hot dei segni zodiacali: Sagittario

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco riescono a soddisfare le proprie esigenze senza trascurare quelle del partner. Un Sagittario sa bene cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il suo desiderio segreto è provare esperienze proibite, magari con un parente del proprio partner. Ma il Sagittario ha un grande senso dell’etica, difficilmente riuscirà a trasformare questi desideri segreti in realtà.

Capricorno: quelli che parlano poco

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non amano parlare di sesso. Preferiscono passare alla pratica piuttosto che restare alla teoria. Hanno voglie incontrollabili e per questo hanno un desiderio segreto molto chiaro: fare sesso in qualsiasi momento. Riuscirebbero a stravolgere qualsiasi progetto per portare a termine questo piano. La passione di un Capricorno non conosce limiti.

Acquario: i ribelli

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un forte senso di ribellione. Provano a stupire il proprio partner con gesti imprevedibili, andando oltre il piacere fisico. Una persona nata sotto il segno dell’Acquario non ama le imposizione, per questo è difficile che riescano ad accettare le richieste o le regole del proprio partner. Questo, a volte, li porta a perdere tante occasioni.

I desideri hot dei segni zodiacali: Pesci

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono così ingenue come vogliono far credere. Quando provano attrazione per qualcuno possono mettere in campo molta malizia. Chi è nato sotto il segno dei Pesci è molto disponibile e ama sperimentare cose nuove insieme al proprio partner. Il desiderio segreto di una persona di questo segno è avere rapporti con più partner contemporaneamente.