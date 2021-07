Qualche ora fa è apparso un post sul profilo di Striscia la Notizia che ha fatto davvero arrabbiare tutti. I commenti sono inequivocabili

Striscia la Notizia è finita un’altra volta sotto una pioggia di critiche. Non è una novità che la storica trasmissione di Antonio Ricci venga bersagliata da commenti negativi ed insulti: del resto molto spesso il limite tra sana ironia e una battuta offensiva è davvero sottile.

Stavolta a far infuriare il pubblico però non è stato un servizio o una qualche imitazione dei conduttori, come successo qualche mese fa a Gerry Scotti e Michelle Hunziker, anche perchè la trasmissione di Canale 5 in questi giorni non sta andando in onda. Il tutto è nato a causa di un post pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram che ha fatto arrabbiare parecchia gente.

Nel mirino della satira di Striscia è finita Floriana, una delle concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island che recentemente ha rotto con il suo fidanzato storico Federico.

Striscia la Notizia, il post su Floriana fa arrabbiare i fan: le accuse

Striscia la Notizia ha pubblicato il collage che vedete qui sopra, mettendo a paragone Floriana di Temptation Island con il personaggio della “Regina di Cuori” di “Alice in Wonderland” diretto da Tim Burton.

La Regina di cuori, interpretata da Helena Bonham Carter, non passerà di certo alla storia come una delle donne più belle e la cosa ha fatto infuriare i followers del canale social di Striscia, accusato di bodyshaming.

“Che cattiveria ragazzi…secondo me è una bellissima donna”, si legge tra i primi commenti al post. C’è chi invece si è soffermato sul carattere di Floriana, decisamente sensibile e fragile in un momento del genere: durante il programma, infatti, la ragazza ha deciso di separarsi dal suo fidanzato Federico dopo che lui aveva mostrato di essere molto attratto dalla tentatrice Vincenza.

Un post giudicato pesante e di cattivo gusto: “Non tenete conto di quanto potete ferire una ragazza sensibile. Così facendo date adito a tanti altri di prenderla in giro. Le ragazze per certe cose finiscono anche per togliersi la vita, soprattutto dopo la sofferenza che le ha causato il suo ragazzo. VERGOGNATEVI”

Striscia la Notizia riesce così a far parlare di sè anche con un post!