Domenica In oggi non va in onda, cosa è successo a Mara Venier

Domenica In, sospesa la puntata del 13 giugno, che non andrà in onda. Ecco perché Mara Venier si ferma per gli Europei. La salute non c’entra

Oggi, domenica 13 giugno 2021, Domenica In non andrà in onda. Niente puntata oggi, con lo show condotto da Mara Venier che si prende una settimana di pausa. Sospesa la trasmissione, ma la salute della conduttrice non c’entra. L’annullamento della puntata era già in programma, del resto la conduttrice lo aveva annunciato domenica scorsa. Il motivo è gli Europei, visto che nella fascia oraria della trasmissione la Rai trasmetterà una partita di calcio.

Tutto previsto quindi, e Domenica In tornerà regolarmente in onda la prossima settimana, il 20 giugno, per poi concludere il suo ciclo con l’ultima puntata di del 27 di questo mese. Per Mara Venier questa sosta giunge, fortunatamente, a pennello. Le condizioni di salute della conduttrice, infatti, non sono al meglio. Dopo uno sfortunato intervento ai denti, la Venier ha avuto delle complicazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Leggi anche – Mara Venier, le sue condizioni non migliorano: altra operazione in vista

Domenica In, niente trasmissione oggi: ma la salute di Mara Venier non c’entra

Non riusciva a muovere la parte sinistra del viso ed è stata male. E’ stata lei stessa ad accusare il dentista che è intervenuto su di lei, spiegando che le sue condizioni di salute non erano buone. Già l’altra settimana Mara aveva spiegato di aver subito questo intervento alla bocca, con tanto di ricovero, che l’aveva messa a dura prova. Poi, dopo che si è ripresa, ha di nuovo subito un intervento del dentista andando in contro ad altre complicazioni, stavolta più serie.

In questi giorni la conduttrice sta meglio, ma deve ancora riprendersi totalmente. Ecco perché lo stop al programma per gli Europei è stato propizio. Del resto è probabile che la trasmissione odierna poteva non andare in onda, proprio a causa delle condizioni di salute di Mara Venier. La speranza è che tra una settimana la presentatrice possa recuperare in pieno e condurre normalmente la sua fortunata trasmissione, che ormai si avvicina alla conclusione di questa annata.