Stefano De Martino, l’amara confessione: non ha avuto altra scelta

Stefano De Martino si abbandona ad una amara confessione decisamente inaspettata. Il conduttore di “Stasera tutto è possibile” afferma di non aver avuto altra scelta

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della tv italiana. Da quanto fece il suo ingresso più di un decennio fa nella scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici di Maria De Filippi“, il bel napoletano ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico.

Il trentenne partenopeo è riuscito a far parlare di sé non sono per la sua carriera ma anche per il gossip attorno alla sua vita amorosa: prima da fidanzato della cantante Emma Marrone e poi da marito di Belen Rodriguez, con la quale si è separato prima nel 2015 e poi definitivamente lo scorso anno.

Ora che è divenuto un personaggio affermato dello spettacolo, si è abbandonato ad una confessione piuttosto amara che ha sorpreso tutti i fan. Ecco che cosa ha detto il conduttore di “Stasera tutto è possibile”.

Stefano De Martino, l’amara confessione: non aveva scelta

In un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair,’ il presentatore ha rivelato i motivi dietro la sua scelta di abbandonare il mondo della danza dopo che si era presentato ad “Amici” nella categoria del ‘ballo’.

Ecco che cosa ha detto l’ex danzatore: “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una etoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno“. Una decisione quindi quasi “obbligata” nel momento in cui si è reso conto di non avere un talento così marcato.

Come conduttore Stefano ha infatti inaugurato una nuova scintillante fase della sua carriera che gli sta portando tantissime soddisfazioni. I telespettatori sembrano molto apprezzarlo in questa nuova veste.