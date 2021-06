Stefano De Martino alterna la sua estate tra vacanze e lavoro. Il magazine Chi lo ha beccato di nuovo in compagnia di una vip a Capri

Stefano De Martino ci è cascato di nuovo. L’ex ballerino di Amici ancora una volta sembra essere destinato ad un’estate molto tormentata e piena di pettegolezzi, ma anche lui non fa nulla per evitarli a quanto pare.

Sì, perchè il magazine Chi in edicola questa settimana lo ha beccato di nuovo in compagnia di una famosa presentatrice che già in passato aveva creato involontariamente dei problemi a lui e anche a Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme a Capri – FOTO

Stiamo parlando, ovviamente, di Alessia Marcuzzi. Ricorderete sicuramente che lo scorso anno i due erano stati avvistati insieme e in molti avevano giurato che tra i due ci fosse un flirt, tanto che i loro appuntamenti avevano portato alla rottura definitiva del matrimonio tra Stefano e Belen.

I due avevano prontamente smentito ogni diceria, ed infatti le foto pubblicate da Chi testimoniano che tra De Martino e la Marcuzzi c’è solo una grandissima amicizia. Con loro, infatti, c’è il marito della conduttrice, Paolo Calabresi Marconi. Stefano e Paolo, inoltre, si abbracciano amichevolmente: impossibile pensare ad un comportamento del genere se ci fosse anche il minimo sospetto di un flirt tra i due.

Nonostante questa foto metta a tacere eventuali pettegolezzi tra il giudice di Amici e la presentatrice romana, il bel ballerino napoletano resta sulla cresta dell’onda. Sono in tanti a chiedersi se sia ancora single o se abbia trovato l’amore. Quello che è certo è che in questo momento Stefano vuole rilassarsi in vacanza, anche se non è passata inosservata l’ultima sua gita in barca con Paola Di Benedetto.