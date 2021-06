Netflix si tuffa nei reality show: a breve il ritorno di un famoso programma

Netflix allarga i suoi orizzonti e acquisisce i diritti di uno dei reality show più amati dagli italiani. Il clamoroso ritorno

Anche le piattaforme streaming si tuffano nel mondo dei reality show. La prima è stata Amazon che, tramite Prime Video, ha già offerto un assaggio di quella che sarà la tv del prossimo futuro. Celebrity Hunted e soprattutto Lol-chi ride è fuori, pur non trattandosi di reality veri e propri, hanno riscosso un grande successo dimostrando che soprattutto il pubblico italiano ha una vera e propria ossessione per questo tipo di prodotto.

Netflix non è rimasta a guardare e ha intenzione di allargare la propria offerta ai telespettatori: è notizia di poche ore fa, la piattaforma streaming ha acquisito i diritti del format “La Talpa”, uno dei reality con maggiore successo andato in onda in Italia tra il 2004 e il 2008.

Netflix punta sui reality show: acquisiti i diritti de “La Talpa”

A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il sito Davidemaggio.it, da sempre molto accurato e preciso quando si tratta di programmi televisivi. La Talpa, per chi non lo ricordasse, è uno show in cui i concorrenti dovevano cercare di scovare la persona all’interno del gruppo di vip che stava sabotando la loro avventura.

La prima edizione andò in onda nel 2004 su Rai 2 e vide la vittoria di Angela Melillo (tornata protagonista proprio quest’anno all’Isola dei Famosi), mentre la talpa era Marco Predolin. L’edizione del 2004 fu segnata anche dal cambio di conduzione in corsa tra Amanda Lear e Paola Perego, ma anche dagli insulti di Vittorio Sgarbi.

Paola Perego poi rimase al timone del programma anche nelle due edizioni successive che furono invece trasmesse su Italia 1: nel 2005 il vincitore fu Gianni Sperti e la talpa Paolo Vallesi, nel 2008 la vincitrice fu Karina Cascella e la talpa Franco Trentalance.

Netflix dunque, oltre alle consuete serie tv e film originali, potrebbe presto lanciare un nuovo reality ispirato a “La Talpa”, o semplicemente riproporlo così com’è. Chissà se il programma sarà interamente registrato oppure trasmesso in diretta streaming.