All’Isola dei Famosi Matteo Diamante si è scagliato contro Angela Melillo e l’ha accusata di essere una perbenista.

Le spiagge dell’Isola dei Famosi dovrebbero essere più calme siccome siamo agli sgoccioli e quasi alla tanto attesa finale, giusto? E invece no. Gli scontri sono sempre accesissimi per l’isola più chiacchierata d’Italia.

Questa volta il tutto è nato a seguito di nomination palesi richieste dalla produzione. Queste hanno messo tutti contro l’altro. Quando è arrivato il turno di Angela Melillo, la show girl ha scelto di nominare proprio il giovane ex pupo.

Al termine delle danze in nomination è andato proprio Matteo ed Isolde che questa sera si giocano una eliminazione flash. Matteo Diamante non ha naturalmente reagito bene e ne è nata una forte discussione.

Isola dei Famosi, Matteo Diamante contro Angela Melillo: Vera Gemma a gamba tesa

Ilary Blasi ha infatti subito notato il malumore di Matteo e gli ha posto la fatidica domanda di rito. Matteo incalzato dalla richiesta di parlare di cosa pensasse della nomination della Melillo ha detto: “Con Angela dopo che era stata estraniata dal gruppo dopo il periodo Lodo ci siamo iniziati a confidare molto. Non mi aspettavo di essere nominato con la solita nomination. Il fatto di essere nominato perché ultimo arrivato allora no. Non si guarda mai quello che si mette a disposizione, i rapporti umani. Tutto a gamba tesa”.

Insomma, Matteo non l’ha per nulla presa bene. Sembrava quasi spazientito dalle affermazioni ascoltate e non le ha mandate a dire. Angela Melillo ovviamente ha avuto la sua possibilità di replica che non è tardata ad arrivare. “Io ho parlato con Matteo a lungo. La motivazione – dice Angela Melillo – non è una questione di giorni di arrivo rispetto ad Ignazio su cui lui fa sempre paragoni. Ignazio Moser si è messo sempre a disposizione e l’ho vissuto di più. Non ho voluto nominare Isolde perché la vedo avversaria“.

Pensate sia finita qui? E invece no. Tommaso Zorzi ha deciso infatti di metterci il proprio zampino ed ha lanciato una frecciatina: “Non era una scelta fra Matteo ed Ignazio, ma fra te e tutti i naufraghi. A noi ha parlato anche di Isolde“.

Angela Melillo ha però deciso di replicare all’opinionista mettendo i puntini sulle i. “Queste – tuona la show girl e naufraga – erano le persone che sentiva in quel momento di nominare. Proprio Isolde e Matteo. Lei ha preferito scegliere il giovane perché con Isolde ha un legame più forte”.

Fra di loro è infine emersa una voce che ha tagliato e stroncato il coro, Vera Gemma. La donna infatti si è schierata dalla parte dell’ex pupo ed ha detto: “Matteo è per bene e non è perbenista. E’ stato l’unico ad accogliermi. Mi ha fatto sentire bene”. In questo marasma di opinioni la sentenza è arrivata dalla show girl ex naufraga e felicemente fidanzata con l’ormai famosissimo Jeda.