Elena Santarelli, dedica struggente al suo principe: parole da brividi

Elena Santarelli è una conduttrice televisiva seguita ed amata dai telespettatori. Simpatica e professionale, condivide delle parole che hanno emozionato i suoi fan.

Elena Santarelli è una conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana. Bella e di carattere, è un volto noto e familiare per i telespettatori a casa, i quali sono rimasti recentemente scottati dalle gravi notizie di salute per un amato attore. Inizia la sua carriera da modella negli iconici anni ’90, sfilando per Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Gai Mattiolo, vincendo nel 1998 il concorso italiano di Elite Model look.

La Santarelli è una donna simpatica, intelligente e molto affascinante. Infatti, la sua carriera cresce, diventando un’attrice e conduttrice di successo. Ha recitato in film come Vita Smeralda, sotto la regia di Jerry Calà, e Commediasexy, sotto la regia di Alessandro D’Alatri.

Elena conduce nel 2007 MTV al fianco di Alessandro Cattelan, e nel 2008 la terza stagione di RTL Awards.

Elena Santarelli cresce come una professionista al 100%, sfatando anche quel mito secondo il quale una bella donna non ha cervello, invece lei con le sue capacità riesce a combatterlo e a dimostrare che gli stereotipi non devono esistere.

La società è piena di pregiudizi, ma Elena sa quello che vuole. Infatti, si lascia andare ad una dedica che sconvolge emotivamente i fan

Elena Santarelli condivide parole toccanti

Senza mai perder tempo, Elena Santarelli conduce la sua scalata verso il successo. Ultimamente, da Rai alla Mediaset, sono state diverse le notizie che hanno sconvolto i fan, ad iniziare dal terribile evento che ha colpito un’ex gieffina. In ogni caso, nonostante le avversità, Elena è una donna forte e sensibile, ma anche lei non riesce a trattenere l’emozione. Condivide con i suoi followers un post, personale ed intimo, che lascia i suoi fan senza parole.

Elena ha due figli con l’ex calciatore Bernardo Corradi, e uno di questi Giacomo, ha da poco sconfitto un bruttissimo tumore. Ecco il post condiviso sul suo account personale di Instagram:

Parole forti da parte di una mamma che ama profondamente il figlio. Sconfiggere un male è un’esperienza difficile da affrontare, ma ciò che è certo è che l’amore per un figlio è indescrivibile. Augurando il meglio al piccolo Giacomo, bisognerebbe essere grati alla vita ogni giorno, proprio come Elena afferma nel post.