Uomini e Donne porta delle novità totalmente inaspettate. Cavaliere rilascia una dichiarazione che sconvolge i fan, ecco quanto accaduto.

Uomini e Donne travolge con un uragano di novità. Ultimamente il programma ha fatto molto preoccupare i fedelissimi telespettatori, a causa dell’incidente di un ex concorrente, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Nonostante le cattive notizie, ci sono sempre in corso le complicate e intrecciate storie d’amore che sono in continua evoluzione.

Il Dating show questa volta tira in ballo una coppia abbastanza particolare: Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. Lui è un volto un più conosciuto rispetto alla compagna, in quanto per diverse edizioni è stato un personaggio fisso all’interno del programma, a causa della tormentata relazione con Ida Platano. Entrambi hanno partecipato a Uomini e Donne per trovare l’amore, e a Temptation Island per ritrovarsi, perché fin dagli inizi la loro è stata una relazione ricca di alti e bassi.

Riccardo è originario di Taranto, e attualmente vive insieme ai suoi genitori. Ama la sua famiglia e i nipotini ai quali è molto legato. Di professione fa l’operario, mestiere che gli ha portato non pochi problemi quando si è trasferito a Brescia da Ida. Infatti, il lavoro è stato uno dei motivi che ha portato la coppia a separarsi.

Riccardo ha un’altra opportunità per trovare l’amore. Così, nell’edizione 2020-2021, ritrova la bella Roberta di Padua, con la quale aveva già provato nella stagione precedente, senza grandi risultati. Sembra un amore forte e travolgente, ma dopo la confessione di Riccardo, cambia tutto.

Riccardo fa delle pesanti dichiarazioni che sconvolgono il pubblico a casa.

Riccardo Guarnieri: inaspettata confessione cambia tutto

Uomini e Donne non lascia mai tranquilli i suoi fan. Dopo l’ultima bufera mediatica creata da una ex concorrente e che ha spaccato in due il web, le novità non sono finite.

Riccardo confessa tutto ai media e alla rivista ufficiale del programma: “Roberta ed io abbiamo deciso di stare insieme per avere visibilità all’interno del programma! Lei soprattutto voleva restare a lungo per guadagnare di più sui social.”

Uomini e Donne e il pubblico, rimangono sconvolti da queste affermazioni. Riccardo aveva già fatto queste dichiarazioni all’ultima puntata del programma, ma le ha riconfermate apertamente e con forte decisione.

Riccardo adesso è sereno, sa che deve andare avanti per la sua strada, nonostante le continue delusioni. Tornerà a Uomini e Donne? Potrebbe accadere, ma al momento non ci sono certezze, si aspettano ulteriori aggiornamenti.