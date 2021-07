Grande Fratello Vip non delude mai. Questa volta ci sono delle novità del tutto inaspettate, sul cast che parteciperà all’edizione di quest’anno.

Il Grande Fratello Vip è partito in quarta per l’edizione 2021-2022! Dopo l’ultimo affare di Alfonso Signorini con l’arrivo di una principessa nella casa più chiacchierata d’Italia, ci sono altre clamorose e inaspettate novità.

L’edizione del 2020 è stato un successo indiscusso. Sia a causa della pandemia di coronavirus, che per il cast scelto da Signorini, non ci sono dubbi: è un programma imperdibile per i telespettatori a casa.

Trovare un cast di opinionisti, concorrenti e ospiti vari, non è facile. Ma la redazione ci vede lungo, soprattutto il perspicace conduttore non si perde una sola stella da inserire al GF Vip! Il 13 settembre, giorno del debutto dell’inizio della nuova edizione, non è così lontano. Ogni Lunedì e Venerdì, con doppio appuntamento quindi, in prima serata su Canale 5, il Grande Fratello Vip è pronto per andare in onda!

Emozioni pure in diretta sono il pane quotidiano dei telespettatori a casa. La novità più chiacchierata degli ultimi giorni, è che un’ex tronista di Uomini e Donne sarà una concorrente a tutti gli effetti.

Grande Fratello Vip: arriva la star di Uomini e Donne

Arrivare da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, è un attimo! Dopo aver selezionato nel cast di quest’anno un volto caro a Maria De Filippi, in quanto ex concorrente del suo programma più amato, Alfonso Signorini continua a selezionare vipponi da urlo.

Al Grande Fratello Vip viene confermata come concorrente: Sophie Codegoni!

Sophie Codegoni ha solo 20anni, ed è una bellissima modella originaria di Varese, ma cresciuta a Rimini. Ha partecipato come tronista all’edizione di Uomini e Donne del 2020/2021, scegliendo come fidanzato Matteo Ranieri, storia durata però come un gatto in tangenziale.

Il settimanale Oggi aveva già rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua partecipazione al programma il mese scorso, ma adesso è certo. La giovane modella ha superato tutti i provini a Roma, e adesso può prepararsi per iniziare il percorso all’interno della casa. Ultimamente sono saltati fuori dei gossip su una sua presunta relazione con Fabrizio Corona, dato che hanno usufruito dello stesso servizio di noleggio con conducente per recarsi a Roma, ma niente è certo.

Il Grande Fratello Vip è un programma tutto da scoprire, Sophie sarà una concorrente dalle mille sorprese! Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sul cast, in evoluzione.