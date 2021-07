Harry e Meghan tremano: il gesto choc del fratello smaschera la Duchessa

Thomas Markle Jr tiene sotto scacco Harry e Meghan. La sua decisione sta facendo preoccupare non poco i duchi di Sussex

Un’altra bomba è pronta ad esplodere nella Royal Family e soprattutto tra le mani dei due “ribelli” Harry e Meghan. Non bastassero tutti i problemi e le polemiche scatenate nell’ultimo anno dopo l’abbandono della casa reale e le accuse di razzismo, a complicare la situazione potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso.

Il protagonista di questa vicenda è Thomas Markle Jr, fratellastro di Meghan (stesso padre) e con un rapporto decisamente complicato con la duchessa di Sussex. Stando alle ultime indiscrezioni Thomas è atteso in Australia dove prenderà parte al Grande Fratello VIP.

C’è chi avrebbe avvistato il 55enne dell’Oregon già nella “terra dei canguri” per osservare la quarantena obbligatoria prima di entrare nella casa del GF VIP. E, conoscendo la natura del reality, c’è tanta preoccupazione.

Thomas Markle Jr al Grande Fratello australiano: Harry e Meghan tremano

Thomas, infatti, non è in buoni rapporti con Meghan: l’ex star di Suits lo ha allontanato da circa 10 anni, tanto che il fratellastro non ha avuto modo di conoscere di persona ne Harry ne i nipotini Archie o Lilibet.

In molte interviste Thomas si è fatto scappare commenti molto duri e pesanti nei confronti di Meghan, definita “falsa, superficiale e presuntuosa”. Thomas ha incolpato la sorellastra di essersi sposata quando il padre era malato, ma anche di averlo reso povero e senza un lavoro: “Per tutti sono il fratellastro pazzo di Meghan, per questo ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa”.

E, per finire, scrisse una lunga lettera ad Harry pregandolo di non sposare sua sorella. Lettera, ovviamente, finita in mano ai tabloid inglesi e che ha fatto il giro del mondo. Insomma, se queste sono le premesse, immaginatevi cosa potrà farsi sfuggire durante la sua permanenza al Grande Fratello.