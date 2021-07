Ilary Blasi, il sacrificio per amore di Francesco Totti: lo confessa solo oggi

Ilary Blasi ha raccontato in un’intervista che qualche anno fa ha preso una decisione importante per aiutare Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sicuramente una delle coppie più famose d’Italia. Per molti anni la fama del capitano della Roma ha offuscato quella della showgirl, ma negli ultimi tempi la situazione si sta ribaltando.

Un equilibrio decisamente sottile e che avrebbe portato alla rottura qualsiasi relazione, ma non la loro. I due sono da sempre innamoratissimi e molto complici, tanto da sostenersi a vicenda nei momenti difficili delle loro carriere.

Ilary, ad esempio, ha dovuto fare i conti con l’addio al calcio di Totti che è stato un vero e proprio evento mediatico. Ancora oggi, dopo l’uscita della serie “Speravo de morì prima”, è un argomento delicato che tocca le corde di tutti i protagonisti. Del resto l’ex numero 10 giallorosso ha sempre confermato che, se fosse dipeso da lui, avrebbe continuato a giocare.

Una situazione di complicata gestione anche all’interno della famiglia stessa. Lo ha rivelato Ilary in una sua recente intervista al settimanale F.

Ilary Blasi svela come mai ha smesso di condurre il Grande Fratello VIP

L’ex letterina ha raccontato di quanto siano stati duri quei giorni e di aver preso la sofferta decisione di lasciare la tv per un periodo in modo da stare più vicino a Totti: “Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.

Ilary ha abbandonato il GF VIP nel 2018 e successivamente si è ritagliata il suo spazio in tv conducendo trasmissioni “minori” come Balalaika ed Eurogames. Poi il ritorno in grande stile nel 2021 con l’Isola dei Famosi.

Superato il periodo complicato nella vita di Francesco, la showgirl ha deciso di ripartire e di non fermarsi più. Del resto essere una presentatrice ed una donna influente nel mondo dello spettacolo è sempre stato il suo sogno, non tanto per una questione di fama ma per una questione di indipendenza:

“Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo“.