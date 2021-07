Sonia Bruganelli, Bonolis senza parole: la trasgressiva confessione

Sonia Bruganelli sarà protagonista in tv il prossimo autunno. In un’intervista al Corriere della Sera la moglie di Bonolis si confessa

Sonia Bruganelli è pronta alla sua sfida più importante. La compagna di Paolo Bonolis, infatti, sarà protagonista in autunno della prossima edizione del Grande Fratello VIP. In questi giorni gli autori del reality di Mediaset si stanno concentrando nell’ultimare il cast dei concorrenti e trapelano già nomi importanti, ma la riuscita dell’edizione 2021 dipenderà molto anche da come e quanto riusciranno ad essere incisivi gli opinionisti.

Al fianco di Alfonso Signorini, è ufficiale, ci saranno Adriana Volpe e Sonia, pronta a buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Del resto, come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista al Corriere della Sera, il GF VIP la affascina da sempre: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività”.

Da essere fan di un programma a diventarne una delle protagoniste, però, il passo è lungo. Sonia ha quindi spiegato come intende porsi nei confronti dei telespettatori ed il motivo per cui è stata scelta da Signorini.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: GRANDE FRATELLO VIP, COLPACCIO DI SIGNORINI: ARRIVA LA STAR DI MARIA DE FILIPPI

Sonia Bruganelli al Grande Fratello VIP: “La cosa più trasgressiva della mia vita”

“Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me“. Poi la confessione: “Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“.

E a chi le ha fatto notare la sua presenza costante sui social, la Bruganelli ha risposto che è impossibile paragonare Instagram con un reality: del resto sul web possiamo sempre scegliere cosa postare e cosa no, mentre all’interno della casa i telespettatori hanno accesso anche alla vita privata.

Chissà se Sonia riuscirà a far meglio di sue colleghe “più titolate”. Del resto con un mattatore come Bonolis al suo fianco qualcosa avrà sicuramente appreso. Lo stesso presentatore ha voluto darle un consiglio, considerato anche il carattere abbastanza “fumantino” della donna:

LEGGI ANCHE: LAURA FREDDI E PAOLO BONOLIS: GLI AUGURI DI COMPLEANNO IRRITANO SONIA BRUGANELLI?

“Cosa mi ha consigliato Paolo? Mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”. Se le premesse sono queste, siamo sicuri che ne vedremo delle belle nella nuova edizione del Grande Fratello VIP.