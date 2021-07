Ci sarai anche tu nella classifica dei segni più patriottici di tutto lo zodiaco? Scopriamolo subito! Ecco le prime cinque posizioni.

La vittoria dell’Italia agli Europei 2020 (o 2021 che dir si voglia) ha di certo risvegliato un gran senso di comunità e patriottismo nel nostro paese.

Dopotutto, sono proprio queste manifestazioni sportive a tirare fuori l’orgoglio nazionale e per il proprio paese, non è vero?

Oggi vogliamo scoprire la classifica dei segni che sono fieri di essere nati nel loro paese (ehm, senza diventare per questo nazionalisti convinti) tutti i giorni dell’anno.

Magari ci sei anche tu? Scopriamolo subito insieme!

I segni più patriottici dello zodiaco: ecco la classifica di oggi

Ovviamente noi possiamo parlare dell’Italia ma questo non vuol dire che la classifica dei segni zodiacali di oggi non funzioni sui tuoi amici stranieri.

Sei pronto a scoprire quanti e quali di loro sono dei veri e propri patrioti? Oggi, fortunatamente, abbiamo l’oroscopo dalla nostra parte e potremo individuarli subito!

Tutti, infatti, chi più e chi meno, abbiamo un rapporto importante con le nostre radici e con il luogo dal quale veniamo.

Soprattutto nel nostro paese (di migratori e di migranti), sappiamo bene come la storia e l’appartenenza ad un luogo sia importante!

Spesso ci lasciamo accecare dalle divisioni: Nord contro Sud a volte, addirittura, nella stessa città!

Insomma, ci sono tantissime discriminanti che spesso ci fanno pensare di essere nati nel paese “peggiore” del mondo.

Ci sono invece, poi, tanti altri momenti che ci fanno pensare che non avremmo voluto nascere veramente da nessun’altra parte.

Ehi, funziona (quasi) per tutti così! A volte capitano dei momenti (come la vittoria agli Europei) dove tutti ci uniamo con un senso di orgoglio nazionale.

Ma chi sono le persone che sono patriote tutti i giorni dell’anno, ventiquattro ore al giorno? Scopriamolo subito!

Gemelli: quinto posto

Ti sembra strano trovare i nati sotto il segno dei Gemelli nella nostra classifica di oggi? Eppure questo segno ha un vero e proprio amore per il paese in cui è nato: certo, spesso non si riconoscono nei valori o nelle manifestazioni “classiche” di patriottismo.

I nati sotto il segno dei Gemelli, però, artistici e visionari come sono, spesso finiscono per fare omaggio ai loro paesi di grandissime opere d’arte.

Amano fermamente il posto in cui sono nati anche perché è l’unico che, dopo tanto girovagare anche solo con la mente, li accoglie sempre senza fare domande!

Leone: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Leone sono persone molto patriottiche, anche e soprattutto se stentano veramente a riconoscerlo!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone decisamente patriottiche, anche se lo dimostrano in una maniera strana.

Il Leone, infatti, è spesso il primo critico del suo stesso paese. Niente va come vorrebbe lui, tutto è sbagliato ed ovunque le persone sono migliori, l’erba è più verde ed i salari più alti.

Quando, però, chiunque altro prova a dargli ragione ed asserire che il paese in questione sia un postaccio, il Leone diventa immediatamente una furia e difende il suo luogo d’origine fino alle urla.

Insomma: il Leone è un patriota… che non sa di esserlo!

Ariete: terzo posto

Delle molteplici cose che si possono dire dei segni nati sotto l’Ariete (non tutte sempre lusinghiere) ce n’è una che è veramente importante.

L’Ariete è uno dei segni con più senso civico di tutto l’oroscopo: ve lo promettiamo!

Questo segno, anche se cerca di fare il ribelle, sotto sotto rispetta grandemente il posto dov’è nato e le regole che vi sono applicate.

L’Ariete è una persona che ha possiede un profondo senso civico e che ama sinceramente il luogo dove si trova: porterà sempre rispetto al suo paese, tanto da celebrarlo appena può!

Sagittario: secondo posto

Per il Sagittario non c’è luogo migliore al mondo di quello dov’è nato.

Non avete bisogno neanche di chiederglielo: ve lo dirà lui prima o poi! (Più prima che poi: ve lo promettiamo).

Il Sagittario, infatti, è un segno che adora il posto dove è nato e cerca di celebrarlo in ogni momento.

Per lui, i momenti delle grandi manifestazioni di sport o nazionali sono scuse per poter radunare gli amici ed i familiari e passare del tempo con loro.

Il Sagittario è fiero delle sue radici e non si vergogna di interpretare ruoli “stereotipati“: non lo fa mai in maniera forzata ma con spontaneità.

Così come gli piace il suo paese, il Sagittario è anche un grande amante delle culture degli altri e si interessa di loro alla stessa maniera.

Anche se adora conoscere nuove culture, però, per il Sagittario esiste un posto ed un posto soltanto: casa sua!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più patriottici dello zodiaco

Chi meglio della Vergine potrebbe interpretare il vero amore per le proprie tradizioni e per la propria storia?

La Vergine, infatti, è un segno che adora conoscere e si documenta tantissimo su qualsiasi argomento: figuriamoci se non si è documentato sul suo paese d’origine!

La Vergine è un segno che ha a cuore il suo paese e la sua storia e che non si vergogna di essere fieramente patriottico!

Cerca in ogni maniera di essere un buon rappresentate della sua cultura e fa di tutto per promuoverla al di fuori dei confini nazionali.

I nati sotto il segno della Vergine sono persone che hanno un forte senso civico ed anche una lealtà e fedeltà veramente non indifferenti.

Non sottovalutate il loro amore per… la patria!