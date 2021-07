Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo ma c’è ancora molta confusione su come vedere le gare. Ecco tutte le opzioni per seguire la kermesse

Ci siamo. Dopo tanta attesa e tante problematiche legate alla pandemia e alle squalifiche per doping di molti atleti, sono finalmente cominciate le Olimpiadi di Tokyo. Venerdì 23 luglio, infatti, si è svolta la cerimonia inaugurale che ha visto l’italiana Paola Egonu come portabandiera ufficiale, mentre le gare sono partite in anticipo con gli sport di squadra come il softball e il calcio.

La spedizione azzurra è la più numerosa di sempre: sono 384 gli atleti in gara, divisi quasi equamente tra uomini (198) e donne (186). La speranza, ovviamente, è quella di raggiungere e superare il record di medaglie (28) ottenute sia a Rio De Janeiro che a Londra nelle ultime due edizioni.

Ci sono tante speranze di medaglie per gli italiani. Si va dalle discipline storicamente a nostro favore, come la scherma, la pallavolo e la pallanuoto, passando per un team di nuotatori capitanato dalla sempreverde Federica Pellegrini e da Gregorio Paltrinieri, per finire con una squadra di atletica di altissimo livello e con i lottatori (lotta libera, judo, karate e taekowondo), senza dimenticare il ciclismo.

- Advertisement -

Purtroppo però, a causa del fuso orario sfavorevole (7 ore di differenza con Tokio) e della programmazione tv non proprio chiara, molti italiani ancora hanno confusione su come sia possibile seguire le gare in tv e streaming. Cerchiamo di togliervi qualche dubbio.

LEGGI ANCHE: OLIMPIADI TOKYO 2020: PARTE LA FIACCOLA. QUANTE LIMITAZIONI NELLA STAFFETTA

Olimpiadi di Tokyo, le opzioni per vedere le gare in tv e streaming

Partiamo dall’opzione più completa, ovvero quella che dispone della diretta integrale di tutti gli eventi 24h al giorno. Le Olimpiadi saranno interamente visibili sulla piattaforma streaming Discovery+, acquistabile con un piano mensile di 7.99 euro oppure con un abbonamento annuale da 29.99 euro (se siete amanti dello sport ve lo consigliamo, visto che trasmetteranno in diretta anche le Olimpiadi Invernali). Discovery+ è visibile tramite app, smartphone, pc o tablet. E’ possibile vedere le gare su Discovery+ anche tramite il decoder TimVision.

Per chi vuole vedere le gare in tv, la Rai (su Rai 2 e RaiSport) trasmetterà 200 ore di diretta da qui alla fine delle competizioni, cercando ovviamente di dare priorità agli atleti azzurri. La brutta notizia, in questo caso, riguarda lo streaming: non ci saranno dirette su RaiPlay.

L’altra alternativa è quella di DAZN che all’interno del suo abbonamento comprende anche i canali Europort 1 e 2 che trasmetteranno le Olimpiadi in diretta. Chi ha fatto l’abbonamento per seguire la prossima stagione di Serie A può quindi seguire in questo modo gli eventi di Tokyo 2020.

LEGGI ANCHE: ALTRO CHE DILETTA LEOTTA: ECCO CHI È LA NUOVA REGINA DEL CALCIO ITALIANO

Brutte notizie invece per gli abbonati a Sky: la tv satellitare, con il suo pacchetto sport, comprende i canali Eurosport ma sul satellite non è stato trovato un accordo per la trasmissione delle Olimpiadi e quindi non ci sarà modo di vederle.