Che Dio ci aiuti 7, fan distrutti: arriva l’addio più doloroso

Che Dio ci aiuti 7 distrugge i suoi fan. La serie da sempre seguita dal pubblico, questa volta fa parlare di sé per uno spiacevole motivo.

Che Dio ci aiuti è tra le serie più seguite di Rai 1. Ha sbancato gli ascolti, infatti ci sono in ballo delle clamorose rivelazioni che interessano le puntate dell’ultima stagione che hanno sconvolto i fan. Con un cast formidabile, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e con attrici del calibro di Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza, ha intrattenuto milioni di telespettatori con una genuina simpatia e le sue storie travolgenti.

Amore, amicizia ed intrecci vari fanno parte di questa serie che è giunta fino alla 7° stagione. Il successo scaturito dall’edizione precedente ha portato alla conferma del rinnovo per un’altra, soltanto quattro mesi dopo l’ultima messa in onda degli episodi.

Che Dio ci aiuti è una serie divertente e travolgente che trasmette dei bellissimi messaggi. A partire dalla protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci, Suor Angela è stata una galeotta che ha deciso di ricominciare la propria vita al fianco di Dio. Suor Angela in Che Dio ci aiuti è una suora alternativa, perché è sempre sorridente e pronta ad aiutare il prossimo senza giudicarlo in alcun modo.

- Advertisement -

Tra le ultime innovazioni c’è stato il trasferimento delle riprese da Fabiano ad Assisi, ma le novità non sono terminate qui. E’ quasi certo che un personaggio molto amato dirà addio alla serie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Che Dio ci aiuti sbanca gli share, le ultime imperdibili puntate hanno stravolto tutto!

Che Dio ci aiuti: va via un amatissimo personaggio

La serie ha fatto innamorare i telespettatori, portando sempre delle storie fresche ed interessanti. Soprattutto tanti intrecci che hanno portato il pubblico ad affezionarsi alle storie, ma anche ai personaggi che hanno fatto decisamente compagnia in questo periodo di lockdown. Dopo l’entrata in scena di un amatissimo e bellissimo attore che ha letteralmente fatto impazzire le fan del programma, c’è un altro che va via.

L’attrice che non è stata riconfermata per la settimana stagione è Diana Del Bufalo! Questa novità arriva come un fulmine a ciel sereno, perché proprio alla fine della sesta stagione, il suo personaggio, Monica aveva ritrovato la pace e la felicità con Nico, suo ex che aveva abbandonato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diana Del Bufalo è sotto l’occhio del ciclone a causa di una polemica scoppiata su Instagram

Monica si era appena riavvicinata a Nico, ma adesso non ci sarà più. I motivi non sono stati ancora ben spiegati, probabilmente la Del Bufalo è impegnatissima ad agosto con in un altro set, ma niente è stato ancora comunicato. La situazione resta in aggiornamento, non resta che aspettare!