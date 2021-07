Amici, clamoroso ritorno di fiamma tra gli ex allievi più amati

Amici 2020 ha regalato forti emozioni. Maria De Filippi, la padrona di casa, è riuscita a far appassionare ai talenti, ma anche alle loro storie d’amore. Inaspettato ritorno di fiamma.

Amici di Maria De Filippi condivide altre entusiasmanti novità. Dalla conclusione dell’edizione 20 ne sono successe tante. Innanzitutto, ci sono delle novità per il programma apportate dalla stessa Maria che hanno sconvolto i fan del talent. Ma non è finita qui.

Amici 20 ha regalato ai telespettatori uno spettacolo inedito e travolgente. Grazie alla trasmissione, molte persone a casa si sono sentite un po’ meno sole, infatti Amici ha registrato uno share elevato, mai visto prima. Causa coronavirus, l’ultima stagione è stata seguita da una grossa fetta di pubblico.

A partire da un formidabile cast di professori, fatto di: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, per la sezione ballo, mentre Anna Pettinelli, Rudi Zerbi e Arisa, per la sezione canto. Litigi e scontri non sono mancati, ma anche le risate e momenti di grande spettacolo hanno avuto grande spazio.

Amici porta uno spettacolo imperdibile, soprattutto quest’anno i talenti hanno condiviso anche buona parte delle loro emozioni. Per stare in sicurezza nella casa hanno convissuto per tutta la durata del programma, ed inevitabilmente sono nate delle storie d’amore.

Tornano a fare parlare di sé, il cantante aka7even e la ballerina di latino Martina Miliddi, tra i quali potrebbe essere in corso un riavvicinamento.

Amici e il ritorno di fiamma inaspettato

Amore e spettacolo si fondono in un’atmosfera energica e incredibile. Dopo lo scalpore apportato dalla tragica morte di Michele Merlo, si torna a parlare della trasmissione per motivi più leggeri. Aka7ven e Martina Miliddi sono stati due protagonisti che in questa edizione hanno regalato tantissime emozioni.

In arte Aka7even, nella vita di tutti i giorni Luca Marzano, originario di Napoli, è stato uno dei cantanti più talentuosi del programma di quest’anno, se non il più abile a suonare il pianoforte e a cantare. Coraggioso, preparato e passionale, ha incantato con la sua voce. Purtroppo per Luca non è stato tutto rose e fiori. Si innamora perdutamente di Martina, ma la storia finisce perché la ballerina Sarda si innamora di Raffaele Renda, un altro cantante di Amici.

Martina Miliddi è una ballerina di latino sarda. Simpatica e bella, ha travolto Aka7even con il suo fascino, lasciandolo dopo una breve frequentazione. Emotiva e amante dei balli latinoamericani, ha più volte discusso con la Celentano che non la considera per niente una ballerina, neanche nel suo settore. Per la temuta maestra, dovrebbe fare musical.

Adesso, dopo essersi lasciati, la ballerina ha fatto chiarezza, affermando che lei e Aka sono in buonissimi rapporti, svelando che c’è dell’affetto e del rispetto tra i due.

Nonostante queste dichiarazioni, la relazione tra Martina e Raffaele sembrerebbe andare bene, ma date le recenti dichiarazioni sul suo rapporto con Aka7ven, niente è scontato. In amore tutto può accadere!