Da Amici a Uomini e Donne? La verità sul nuovo tronista

Uomini e Donne travolge i telespettatori con delle novità totalmente inaspettate. Nuovi concorrenti e amori potrebbero nascere nel salotto più chiacchierato d’Italia.

Uomini e Donne è il Dating show più seguito dal pubblico a casa. Maria De Filippi è la conduttrice più amata, ma non solo. Con occhio attento riesce sempre a cavalcare l’onda con cambiamenti favorevoli al successo del programma. Dopo l’ultimo tragico evento che ha colpito un ex tronista molto amato, ci sono delle news interessanti che non possono più essere lasciate al caso.

Uomini e Donne propone ogni anno sempre uno spettacolo nuovo. Dal trono classico a quello Over, ci sono delle evoluzioni inaspettate che travolgono come un uragano i telespettatori che fedelissimi a Maria De Filippi, non perdono una puntata.

Sicuramente il cast di tronisti è tra le chicche che più incuriosiscono gli amanti del programma. Facce giovani, fresche e innovative sono ciò che più incuriosisce il pubblico a casa che non può non essere travolto dalle storie d’amore che sbocciano.

Amore, intrighi, tradimenti e intrecci sono il pane quotidiano nel salotto della De Filippi. Questa volta però la novità è troppo grande per restare nascosta: un nuovo tronista potrebbe arrivare da un altro seguitissimo programma di Maria.

Uomini e Donne: da Amici arriva il nuovo tronista

Uomini e Donne sta preparando un cast di concorrenti da fare invidia. Trovare i ragazzi giusti non è facile, la stessa Maria De Filippi ha affermato che non vuole degli arrivisti all’interno del programma. Vuole gente vera, perché vuol portare avanti storie e relazioni che emozionano per davvero!

A seguito dell’ultima bufera causata da un’ex concorrente di Uomini e Donne che ha spaccato il web in due, ci sono novità imperdibili su uno dei possibili tronisti che hanno fatto impazzire le fan. Amato e seguito per le sue doti canore e il suo carattere sincero e umile, il nuovo possibile tronista potrebbe essere: Deddy!

Deddy è un cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ arrivato in semi finale, non ha vinto il programma, ma ha conquistato una grossa fetta del pubblico a casa. Deddy ama cantare, ma non ha sempre fatto questo lavoro. Ha iniziato come parrucchiere.

Deddy ha più volte acconciato i capelli ai propri compagni all’interno della casetta del Talent, affermando più volte di essere orgoglioso delle sue origini. Non ha mai abbandonato la sua passione per il canto, e dopo tantissimi sacrifici è riuscito ad accedere al programma. Noto anche per la sua relazione con la ballerina Rosa di Grazia, anch’ella concorrente di Amici, Deddy ha iniziato un nuovo percorso.

Deddy e Rosa non sono più una coppia, nonostante si siano amati molto. Non si sanno i motivi della separazione, hanno mantenuto il massimo riserbo. Forse proprio per questo, Deddy ricade in uno dei papabili tronisti per la nuova edizione. Giovane, di talento e super seguito dai fan, ha tutte le carte in regola per essere un tronista.

Deddy però ha affermato di essere interessato solo e soltanto alla musica adesso, infatti non è stata data conferma sulla sua partecipazione a Uomini e Donne. Non resta che aspettare e attendere altre news per sapere come andrà a finire questa storia imperdibile.