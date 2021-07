Paola Barale ha parlato del suo presente e del suo futuro senza tralasciare uno sfogo personale. Le parole della showgirl

Paola Barale è ormai lontana dalla televisione da parecchi anni. L’ultima apparizione ufficiale dell’ex valletta di Mike Bongiorno risale ormai al 2017, quando fu ospite d’onore della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Eppure la showgirl, in passato, aveva dimostrato di trovarsi molto a suo agio all’interno del mondo dello spettacolo. Tantissime le trasmissioni condotte con successo dalla Barale, a cominciare dai tanti anni a Buona Domenica passando per reality come la Talpa ed ancora il periodo come opinionista a Domenica In.

Ultimamente però qualcosa deve essere cambiato e nonostante alcune voci la vogliono vicina ad un ritorno in tv, Paola ha confessato di non esserne sicura, anzi.

Paola Barale ed il mondo della tv: “Non c’è più rispetto”

In una recente intervista a La Gazzetta dello spettacolo l’ex moglie di Raz Degan ha parlato così del momento attuale della televisione italiana: “Negli ultimi anni la tv è diventata un gioco al massacro, un esempio poco piacevole da seguire, legato anche ad una gogna social. Social che, di conseguenza, sono diventati il proseguimento della tv. Sono lontani quei tempi televisivi legati al pudore, al rispetto. Sinceramente fatico ad abituarmi a tutto ciò”.

Insomma, sembra proprio che il mondo della tv non attragga più di tanto la showgirl che nel frattempo si è dedicata a tempo pieno alla carriera teatrale, dove sta riscuotendo un discreto successo. Cosa attende Paola nel futuro? A quanto pare la sua decisione arriverà a brevissimo: “Entro il 30 di luglio, in pratica, deciderò cosa fare della mia vita. Vi sono diverse opzioni e spero di riuscire a portarle avanti. Auguro a tutti, in generale, che ogni cosa possa migliorare”.

Nella lunga intervista non è mancato nemmeno un riferimento ad uno dei suoi idoli ovvero Raffaella Carrà, venuta a mancare solo poche settimane fa. La Barale la ricorda con affetto: “Era pazzesca, sono stata ospite due volte nel suo programma Carràmba! Che sorpresa”.