Alfonso Signorini è nella bufera per le scelte del cast del Grande Fratello Vip. Ecco i nomi che fanno discutere

Dopo il successo della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini è stato riconfermato per il terzo anno consecutivo.

Al suo fianco come opinionisti non troveremo più Antonella Elia e Pupo, ma Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Proprio adesso si sta dedicando alla scelta del cast che parteciperà al reality show nel prossimo autunno.

I primi nomi dei 30 concorrenti più o meno conosciuti sono stati rivelati, ma alcuni nomi fanno discutere sui social. Vediamo cosa è successo

Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini propone un cast già visto

Già i primi nomi del cast del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini sono usciti.

Tra i volti più o meno noti, troviamo dei nomi che hanno già partecipato al reality show.

Il portale Davide Maggio ha svelato i due nuovi nomi che affronteranno la prova nella Casa più spiata d’Italia: sono l’attore Davide Silvestri e la ballerina Carmen Russo.

Per Davide è una prova tutta nuova. Mancante sul piccolo schermo da un po’, ha lanciato diversi appelli in diretta su radio RTL news dove ha detto di voler tornare in televisione come attore o come concorrente di un reality.

Per Carmen, invece, la prova del GFVip è ben nota. La showgirl ha già partecipato ad un’edizione del reality: quella che conduceva Ilary Blasi nel 2017.

Carmen è entrata in corso d’opera e molti non la ricorderanno, ma grazie a lei la Casa si è un po’ vivacizzata.

L’edizione era improntata su altri personaggi come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma grazie al legame di vecchia data con Cristiano Malgioglio (anche lui concorrente) è riuscita a creare delle buone amicizie.

Carmen Russo è una donna da reality: per lei sarebbe la quinta partecipazione ad un format del genere.

Ha partecipato ben due volte all‘Isola dei Famosi, una volta al Grande Fratello Vip e una a Bake Off dolci in forno. Inoltre, quest’anno l’abbiamo potuta vedere anche a Tale e Quale show.

Una “nuova” concorrente è anche Pamela Prati che partecipò al Grande Fratello in una passata edizione, ma venne squalificato dopo dei comportamenti non idonei al programma durante la diretta di una puntata.

Dopo il grande successo ottenuto con la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non tende a rinnovarsi, ma a riciclare vecchie dinamiche. Chissà se sarà una mossa vincente o meno.