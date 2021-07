Guerra tra ex gieffine: “Pensi solo a te stessa”. La lettera glaciale

Polemiche a distanza tra due ex gieffine “speciali”. C’è l’amore di mezzo: la rovente lettera e la “guerra” tra madre e figlia

Non sempre i rapporti tra mamma e figlia sono rose e fiori. Spesso le difficoltà non mancano, e un esempio diretto c’è stato nella casa del Grande Fratello. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state entrambe protagoniste del popolare reality di Canale 5. Tra loro il rapporto non sempre è stato facile e non è mancato qualche screzio. Difficoltà che, evidentemente, continuano anche dopo l’uscita dalla casa dei vip. Al centro della questione, stavolta, ci sono i rapporti affettivi di Guenda.

La ragazza ha pensato fosse più opportuno una lettera aperta di dominio pubblico che un confronto privato con la madre. Per questo ha scelto il settimanale “DiPiù” per scrivere alla mamma e dirle cosa ne pensa. Il problema tra la Ruta e la figlia Guenda sarebbe il presunto rifiuto di Maria Teresa a incontrare il nuovo fidanzato della ragazza. Si tratta di Mirko Gancitano, che accompagna Guenda da qualche mese.

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda: “guerra” per il nuovo fidanzato

“Provo imbarazzo perché tu sfuggi alle presentazioni”, scrive la Goria descrivendo la madre come una persona all’antica che preferisce aspettare che la storia diventi stabile. “So che tante volte mi hai vista soffrire, ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”, ha scritto Guenda. Probabilmente le preoccupazioni di Maria Teresa si riferiscono alla lunga relazione avuta dalla figlia con Stefano Rotondo, col quale si è fidanzata ad appena 17 anni. Lui aveva ben 20 anni più di lei ed è stata una relazione molto tormentata. Successivamente, Guenda ha avuto una “liason” con Telemaco Dell’Aquila, ma non è durata molto.

Alla Ruta non piaceva il fatto che la figlia fosse molto più giovane dei due compagni avuti. Stavolta le cose sono diverse, visto che Mirko Gancitano è più giovane di qualche anno. E le parole della ragazza nei confronti della madre sono piuttosto pesanti, soprattutto quando dice: “Prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse pensi solo a te stessa…”, le amare parole di Guenda Goria rivolte alla madre Maria Teresa Ruta.