Temptation Island non lascia il suo amato pubblico senza novità. Manuela e Stefano sono la coppia più chiacchierata, sono in corso novità clamorose totalmente inaspettate, ecco cos’è accaduto.

Temptation Island 2021 è una delle edizioni più emozionanti del programma. Amore, tradimenti e riconciliazioni, sono assoluti protagonisti di uno show tutto da scoprire. Ad ogni puntata non manca il colpi di scena, l’evento improvviso che rivoluziona tutto.

Manuela Carriero e Stefano Sirena sono una delle coppie che più stanno riscuotendo interesse per i telespettatori. Fidanzati da 4 anni e mezzo, sono due fidanzati che hanno vissuto diversi alti e bassi, a volte molto difficili da superare. Ultimamente il gioco ha assunto dei risvolti clamorosi, infatti il pubblico si è appassionato ancora di più alle vicende attorno a questi intrecci amorosi, proprio dopo le ultime rivelazioni di Luciano Punzo, tentatore molto vicino a Manuela, ma le novità non sono finite qui.

Il percorso della coppia: una relazione difficile

Manuela è una barista originaria di Brindisi, classe 1990, che ha deciso di dare una svolta alla sua relazione. Stanca dei continui tradimenti del fidanzato, ha deciso lei stessa di partecipare al programma per decidere le sorti del suo destino: se uscire al fianco del fidanzato o da single. E’ una donna dal forte temperamento e decisa nelle sue scelte, però nel suo caso l’amore l’ha molto condizionata. Innamorata, ma disillusa, dà l’ultimatum al fidanzato.

- Advertisement -

Stefano Sirena è il cestista, originario di Brindisi, che gioca con il ruolo di Guardia nella squadra di basket New Virtus Mesagne. Classe 1991, ha deciso di tornare a casa dalla madre perché molto perplesso sul futuro accanto all’ex compagna. Ha commesso un errore, un gravissimo tradimento, di cui però lui stesso ha affermato pubblicamente, si è profondamente pentito. Nonostante ciò, ribadisce che non ha chiaro il futuro con la fidanzata, a causa dei problemi vissuti tra i due.

Temptation Island ha portato nel gioco Manuela e Stefano, due ragazzi comuni con grandi problemi di coppia. Frecciatine, dispetti e incomprensioni stanno avendo la meglio sulla loro relazione, ma fonti indiscrete hanno delle novità totalmente inaspettate sul duo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island 2021, rivelazione bomba per coppia amata cambia tutto! Ecco la verità di cosa è successo

Temptation Island: Manuela e Stefano beccati

Nuove inedite rivelazioni sconvolgono il pubblico a casa. La trasmissione in onda ogni lunedì sera in prima serata, su Canale 5, porta delle novità totalmente inaspettate che cambiano le sorti della coppia. A seguito di recenti dichiarazioni preoccupanti sulla salute del conduttore Filippo Bisciglia, che hanno spaventato i telespettatori, le news continuano a travolgere il programma.

Secondo le parole dell’influencer, opinionista e, come suggerisce la sua pagina Instagram ufficiale, Gossippara doc, Deianira Marzano, Manuela e Stefano sono stati avvistati al termine delle riprese del programma. Manuela in una pizzeria vicino casa, da sola a mangiare una pizza, invitando tutti a guardare la puntata per via di un finale totalmente inaspettato, mentre Stefano al mare a prendere il sole, triste per gli ultimi risvolti.

Beccati ognuno per conto suo, entrambi non possono venire meno agli obblighi del contratto firmato da loro con la redazione del programma. Non devono, fino alla fine del loro percorso, fare alcuna dichiarazione in merito alla loro relazione!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Temptation Island 2021 ha fatto impazzire tutti con Giulia Cerini, ecco dei bellissimi scatti imperdibili

Non resta che vedere quanto accaduto nella puntata che andrà in onda stasera per toglier qualsiasi dubbio! Tutti sintonizzati per il finale sconvolgente che aspetta il pubblico a casa.