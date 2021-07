Milly Carlucci riceve una brutta bocciatura per le scelte del cast di Ballando con le stelle. E’ un brutto colpo per la conduttrice

Milly Carlucci è la conduttrice di Ballando con le stelle e da qualche mese si sta dedicando alla scelta del cast per il programma che andrà in onda su Rai 1.

Dopo la vittoria dell’attore e regista Gilles Rocca in coppia con la ballerina professionista Lucrezia Lando nella scorsa edizione, l’obbiettivo di quest’anno è riuscire a rinnovare il format.

Sia la Rai che la Mediaset stanno cercando di reinventarsi per il prossimo anno. Hanno cambiato i presentatori e i programmi da mandare in onda. Insomma, il prossimo anno sarà tutto diverso.

Milly Carlucci ha proprio questo obbiettivo: vuole che la gente che segue il programma sia più giovane.

Le scelte del cast per il prossimo autunno non sono state ancora svelate, ma due nomi sono usciti fuori.

Ma un volto noto e di rilievo della televisione italiana non è assolutamente d’accordo con le scelte prese e Milly Carlucci accusa il brutto colpo

Maurizio Costanzo contro le scelte prese da Milly Carlucci per il cast di Ballando con le stelle

Milly Carlucci sta lavorando al cast per Ballando con le stelle tenendo la bocca cucita, ma due nomi sono usciti allo scoperto.

Nel prossimo autunno verranno messi alla prova come ballerini due volti maschili: il parrucchiere di Anzio Federico Fashion Style e il cantante Morgan.

Per quest’ultimo non è una prova totalmente nuova, perché calcò la pista in una puntata di varietà nel ruolo di ballerino per una notte.

Questi due personaggi sono amati dal giovane pubblico e secondo Milly Carlucci potrebbero rinnovare il format.

Qualcuno però non la pensa uguale alla conduttrice. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo, conduttore televisivo e marito di Maria De Filippi.

Ha espresso il suo parere sulle pagine del settimanale Nuovo, nella rubrica televisiva di cui si occupa da anni.

“I nomi di Federico Fashion Style e Morgan lasciano perplesso anche me, ma forse Milly Carlucci vede in loro qualità che mi sfuggono” scrive Maurizio sulla rivista.

Il marito di Maria De Filippi scrive queste parole in risposta a delle lamentele di una lettrice che trova le due scelte del cast di Ballando con le stelle inappropriate.

Secondo la lettrice, il programma è elegante e educato, mentre i due personaggi sono l’esatto opposto.

Maurizio Costanzo condivide questo pensiero tanto da definire “Trash” la scelta di Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le stelle risponderà alle accuse o resterà concentrata nello scegliere il cast senza distrazioni?