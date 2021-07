Sei anche tu uno dei segni più umili dello zodiaco? No, non schernirti subito: c’è la classifica dell’oroscopo di oggi a svelarci la verità!

Essere umili, ovviamente, è una delle caratteristiche più rinomate ed apprezzate (quantomeno negli altri).

Saper gestire i propri meriti, evitare di mettersi al centro dell’attenzione ed essere persone con i piedi per terra, infatti, è decisamente positivo, non trovi?

Ci sono delle persone che sono dei veri e propri palloni gonfiati: chiunque abbia un poco di umiltà è assolutamente preferibile da frequentare!

Certo: a volte l’umiltà può diventare “troppa” e rovinare molti rapporti interpersonali: che ne dici di scoprire se il tuo segno zodiacale è uno di quelli più umili nell’oroscopo?

I segni più umili dello zodiaco: ci sei anche tu fra le prime cinque posizioni?

Essere umili è sicuramente una buona qualità, su questo non ci piove.

L’umiltà è la capacità di tenere sempre i piedi per terra, soprattutto quando si parla dei propri meriti o delle proprie qualità.

Un vero umile, infatti, non si riconoscerebbe mai come “il più umile” di tutti!

Fortunatamente per loro (e per noi) abbiamo potuto stilare la classifica dell’oroscopo che riguarda tutti i segni più umili dello zodiaco.

Che ne dici: scopriamo se ci sei anche tu fra loro?

Cancro: quinto posto

iniziamo la nostra classifica con tutti i nati sotto il segno del Cancro. Il Cancro è un segno che potremmo definire un “falso umile“. Per loro natura, infatti, i nati sotto questo segno adorano mettere i puntini sulle i e prendersi i loro meriti quando gli spettano!

Consapevoli che questo tratto del loro carattere può metterli veramente in difficoltà e creare situazioni sgradevoli, i nati sotto il segno del Cancro si sforzano moltissimo di essere umili.

A volte ci riescono (mentre altre volte… ehm, falliscono miseramente!).

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci sono un segno decisamente umile, che si vergogna molto a trovarsi al centro dell’attenzione quando non lo merita.

Quando ha dei meriti che gli vanno riconosciuti, infatti, chi è nato sotto il segno dei Pesci ama prendersi qualche piccolo complimento.

Non troppi, però: finisce per imbarazzarsi e vivere la situazione con molto disagio!

Perché? Ma semplicemente perché chi è nato sotto il segno dei Pesci è uno dei segni più umili di tutto lo zodiaco!

Toro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica dell’oroscopo di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro.

Questo è un segno veramente umile, che poco ama sentire lodi per il suo lavoro e che finisce spesso per innervosirsi quando qualcuno vuole complimentarsi con lui!

Il Toro, però, finisce spesso per “peccare” di troppa umiltà. Questo segno, infatti, lavora duramente e sa che spesso molti dei complimenti e dell’ammirazione che riceve sono assolutamente meritati!

Il suo essere umile a tutti i costi viene spesso cambiato per un modo per ricevere ancora più complimenti: insomma, un bel pasticcio!

Acquario: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone veramente umili. L’Acquario, infatti, lavora duramente per gli altri e si spende veramente tanto per il benessere di tutte le persone che lo circondano.

Piuttosto che riconoscere i suoi meriti, però, l’Acquario preferisce fare finta che il suo impegno non sia niente di che!

Cercare di fare un complimento ad un Acquario è veramente difficile! Chi è nato sotto il segno dell’Acquario, infatti, è estremamente umile e rifiuta qualsiasi tipo di lode.

Sono persone che amano vedere che il loro lavoro dà dei buoni frutti ma che non vogliono assolutamente trovarsi sotto la luce dei riflettori!

Ovviamente, però, apprezzano anche quando il loro lavoro viene notato e riconosciuto: se volete fare loro qualche complimento, meglio cercare di approcciare all’Acquario con il suo stesso modo di fare.

Regali, aiuti o offerte concrete sono quanto di meglio ci sia per far capire a questo segno che non deve essere umile a tutti i costi!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni più umili di tutto lo zodiaco

Al primo posto della nostra classifica di oggi abbiamo una piccola sorpresa: ci sono, infatti, tutti i nati sotto il segno dello Scorpione!

Questo segno è uno di quelli più umili in assoluto nonostante spesso vinca anche la palma di segno più arrogante fra tutti.

Ma come è possibile?

Semplicemente, lo Scorpione, è uno dei segni che sa dare il giusto valore al lavoro, che sa quali sono i suoi compiti e che non usa quasi mai scuse.

Sa qual è il suo dovere e sa anche quando è il caso di ricevere lodi e quando, invece, no.

Lo Scorpione detesta i complimenti che poco hanno a che vedere con la realtà e può essere veramente umile quando ci si mette.

Per lo Scorpione, infatti, sono importanti i risultati e non le lodi o le manifestazioni “inutili”. Fargli troppi complimenti equivale a farli mettere sulla difensiva: e uno Scorpione sulla difensiva è veramente difficile da gestire!