Dalla Royal Family al Grande Fratello: un cambiamento epocale

Il Grande Fratello accoglie spesso personaggi in cerca di visibilità dopo qualche anno difficile. Quest’anno ci sarà una presenza speciale

Il Grande Fratello è una trasmissione che va in onda in tutto il mondo. A differenza dei primi anni, nelle ultime edizioni è stato dato più spazio ai vip (o presunti tali) piuttosto che a personaggi del tutto sconosciuti. Questa decisione è stata presa a causa del calo di ascolti che il programma ha avuto ovunque, compreso nel nostro paese.

Recentemente hanno partecipato a questa trasmissione ex tronisti, attori che non si vedevano da qualche anno, ex veline. Quasi sempre abbiamo visto personaggi un po’ in ombra da anni provare a rilanciare le proprie carriere. E spesso ci sono anche riusciti, ottenendo qualche anno di celebrità prima di ritornare nel solito oblio.

Quando c’è un nome particolarmente interessante, la notizia si diffonde in tempi piuttosto brevi. Ed è proprio il caso della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che potrebbe avere nel cast un ospite d’eccezione. Tra i concorrenti, infatti, potrebbe esserci un personaggio legato alla Royal Family britannica.

- Advertisement -

La notizia ha immediatamente fatto il giro del web ed è diventata subito virale. I tabloid inglesi si sono scatenati e non si sono lasciati scappare l’occasione per alimentare le polemiche intorno alla Famiglia Reale inglese. Ma vediamo insieme quale sarà il personaggio che potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip, e in che modo è legato ai reali britannici.

Ti potrebbe interessare anche – Elena Santarelli, dedica struggente al suo principe: parole da brividi

Meghan Markle, suo fratello pronto a partecipare al GF Vip

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, Thomas Markle jr, fratello di Meghan, potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip Australia. L’uomo sarebbe stato intercettato all’aeroporto di Sidney e sarebbe entrato nel paese grazie ad un permesso speciale. Al momento, infatti, a causa dell’emergenza Covid, non è possibile entrare in Australia senza un valido motivo.

Thomas Markle jr sarebbe stato contattato dalla produzione australiana per sostituire un’altra concorrente. Si tratta di Katie Hopkins, recentemente uscita dal Grande Fratello Vip Australia. In questo modo sarebbe giustificato il suo ingresso nel paese, visto che i motivi di lavoro permettono l’accesso all’aeroporto di Sidney. Adesso dovrà sottoporsi ad una quarantena di due settimane, poi si scoprirà se lo scoop è vero oppure no.

Leggi anche – Bomba al Grande Fratello Vip: Signorini fa bingo! Arriva la star di Uomini e Donne

I rapporti tra Meghan e Thomas Markle

Meghan Markle non ha un buon rapporto con suo fratello Thomas jr, più grande di lei di circa quindici anni. In realtà Thomas jr è il fratellastro di Meghan, poiché condividono soltanto il padre e non la madre. Sono nati da due matrimoni diversi e i comportamenti di Thomas jr hanno messo spesso in imbarazzo l’ex attrice statunitense.

I due hanno vissuto insieme soltanto nei primi anni di vita di Meghan. Nella stessa casa c’erano anche Samantha e Doria, rispettivamente sorella e madre della duchessa di Sussex. Nel 2017 Thomas jr è stato arrestato dalla polizia per aver minacciato la sua compagna con una pistola. Il gesto sarebbe stato denunciato da un vicino di casa.

Sullo stesso argomento – Bomba su Kate e William: cambia tutto per il compleanno di George

Un anno dopo Thomas jr aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa inglese. Aveva implorato il principe Harry di annullare il matrimonio con la sua sorellastra Meghan: “Meghan ovviamente non è la donna giusta per te e sposarla è il più grande errore nella storia del matrimonio reale”.

Queste parole fecero scalpore e furono riportate da tutti i siti che si occupano della Royal Family. Anche per questo motivo, Thomas jr non è stato invitato al matrimonio di Harry e Meghan, che si è tenuto sabato 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, nel Regno Unito. All’epoca, i due fratelli non si vedevano da ben sette anni. Thomas jr ha definito sua sorella “falsa” e “una donna stanca, superficiale e presuntuosa”.