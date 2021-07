Sei anche tu uno dei segni più dipendenti dagli altri di tutto l’oroscopo? No, non negarlo: trovi la classifica dei primi cinque proprio qui!

Ti è mai capitato di conoscere qualcuno che aveva un vero e grosso problema di… dipendenza!

No, aspetta: non intendiamo da sostanze ma proprio da altre persone!

Dai, sicuramente hai presente anche tu quella coppia di fidanzati appiccicosi che stanno sempre insieme o quelle persone che si impongono a casa degli altri senza annunciarsi e… ah, non li hai presente?

Ma non è che sei tu uno dei segni zodiacali che proprio non riesce a stare senza gli altri?

I segni più dipendenti dagli altri: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Appena diciamo “dipendente dagli altri” siamo sicuri che qualcuno ti viene in mente immediatamente.

Magari si tratta di una coppia particolarmente restia a dividersi (anche solo per qualche ora) oppure di quell’amico che sembra incapace di passare un pomeriggio da solo.

- Advertisement -

Oppure, se proprio non ti viene in mente nessuno, il “dipendente” sei proprio tu!

Oggi cerchiamo di capire quali sono i segni zodiacali che non possono e non vogliono (soprattutto) stare da soli.

Che si tratti di una necessità insita nel loro carattere o semplicemente il risultato delle congiunzioni astrali di stelle e pianeti, la nostra classifica ci svelerà chi sono i segni meno abituati a stare da soli.

LEGGI ANCHE –> Scopriamo insieme quali sono i segni più eleganti dello zodiaco: credi di essere in classifica?

Non credi che sia importante conoscere i risultati di questa classifica?

Invece, almeno secondo noi, è molto meglio sapere in anteprima di che tipo di persone ti circondi quando decidi di intraprendere un qualsiasi tipo di relazione interpersonale.

Immagina essere una persona indipendente, che non guarda mai il telefono e che non sente il bisogno di parlare o vedersi ogni giorno.

Pensi che ce la faresti a stare con uno di questi cinque segni… completamente dipendenti dagli altri?

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci possono essere persone altamente dipendenti dagli altri, specialmente quando parliamo del loro partner sentimentale.

I Pesci, infatti, sono spesso persone che non riescono a concepire la vita senza amore o senza una persona amata: per questo motivo, quindi, si “attaccano” particolarmente ai loro fidanzati!

Per stare con un nato sotto il segno dei Pesci ci vuole veramente molta pazienza: non vi lasceranno mai da soli!

Bilancia: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia figurano nella nostra classifica dei segni più dipendenti dagli altri di tutto lo zodiaco.

La Bilancia, infatti, non può fare a meno del rapporto con gli altri, tanto da trasformarsi (quasi) in un vero e proprio “fardello“!

Non volete uscire la sera? La Bilancia verrà a casa vostra. Volevate passare qualche ora da soli con il vostro compagno o compagna? Se siete amici di una Bilancia, questa troverà il modo di aggiungersi al vostro programma.

Non lo fanno assolutamente per cattiveria: i nati sotto il segno della Bilancia sono semplicemente persone che amano la convivialità ed odiano stare da soli, fino al punto di non rendersi conto di essere diventati inopportuni!

LEGGI ANCHE –> I segni più patriottici di tutto lo zodiaco: ci sei anche tu fra loro oppure no?

Ariete: terzo posto

Sul podio della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Vi sembra strano? Ebbene, pensate che l’Ariete ha una grandissima voglia di convivialità che lo porta ad uscire sempre di casa, appena può.

Appena trova qualcuno che è in grado di tenere il loro ritmo, quindi, i nati sotto il segno dell’Ariete non rinunciano assolutamente a lui!

Se siete amici o conoscete un Ariete, sapete già quanto sia difficile per lui lasciarvi andare. Per l’Ariete gli altri sono fondamentali e senza di loro non riuscirebbe a vivere: sono troppo insicuri per stare da soli!

Come fare a “sfuggirgli“? Semplicemente dicendogli sempre le cose come stanno: l’Ariete non apprezza sentirsi dire la verità in faccia e spesso limita i rapporti con chi non gli risparmia opinioni sincere!

Cancro: secondo posto

Ovviamente, al secondo posto della nostra classifica dei segni più dipendenti dagli altri, troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Questo è un segno decisamente controverso: non solo perché è un segno che dipende dagli altri ma anche perché ama che gli altri dipendano da lui!

Il Cancro, infatti, è un segno che non si risparmia assolutamente per quanto riguarda l’affetto ed i sentimenti.

Per lui è importantissimo essere al primo posto nelle priorità degli altri e, quindi, cerca di raggiungere questo obiettivo semplicemente mettendo gli altri al primo posto delle sue!

Con il Cancro si crea, quindi, spesso un rapporto simbiotico: stretto e anche meraviglioso ma che può diventare soffocante.

Peggio ancora quando un Cancro decide di tagliare tutti i rapporti con voi: sanno essere freddissimi e la situazione si ribalta in un battibaleno!

LEGGI ANCHE –> A tutti capita di piangere ma sarai uno dei cinque segni che non smettono veramente mai di frignare?

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dipendenti dagli altri

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Questo è un segno che non può veramente fare a meno degli altri e tende a creare delle situazioni veramente esasperanti a causa di questa sua particolarità!

I Gemelli, infatti, sono persone che sembrano “vivere” attraverso o grazie agli altri.

Quando si innamorano di qualcuno, quindi, i Gemelli non possono fare a meno di metterlo al centro del loro mondo, salvo poi fare affidamento completamente su di lui!

Immersi nella loro realtà, sempre alla ricerca della nuova avventura, mai capaci di riflettere sulle loro azioni: i nati sotto il segno dei Gemelli sanno essere un miscuglio veramente difficile (e terribile da affrontare!).

I Gemelli faranno sempre affidamento su di voi per qualsiasi evenienza, mettendovi spesso nei guai. Stare da soli, per loro, è troppo pesante ed estremamente controproducente: spesso vi faranno letteralmente impazzire!