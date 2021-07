Nella linea di successione al trono della Royal Family britannica c’è una clamorosa assenza che fa discutere molto: ecco di chi si tratta

La Royal Family inglese fa sempre discutere. Ogni piccolo movimento di uno dei componenti della famiglia finisce sui giornali di tutto il mondo. Ogni parola pronunciata da un reale britannico diventa virale nel giro di pochissimi minuti, facendo il giro del web e creando discussioni infinite su tutti i social network. È da sempre così e difficilmente cambierà qualcosa in futuro.

Ogni settimana c’è una polemica nuova. Nell’ultimo periodo abbiamo ascoltato le parole di Meghan Markle ed Harry d’Inghilterra a Oprah Winfrey. L’intervista ha fatto discutere molto perché Meghan ha parlato di suicidio e di tutto ciò che non è andato nei rapporti con i familiari più stretti di suo marito, che ha confermato tutto.

Ma non è l’unico episodio che ha suscitato clamore recentemente. I due duchi di Sussex hanno acquistato una villa dal valore di circa 14 milioni di dollari. L’immobile si trova negli Stati Uniti d’America, precisamente in California, nella contea di Santa Barnara. La zona residenziale è piena di vip ed è denominata Montecito.

Anche l’incontro tra William ed Harry, avvenuto in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Diana Spencer, ha permesso ai tabloid inglesi di consumare fiumi di inchiostro. Adesso c’è l’ennesima polemica che riguarda la Famiglia Reale inglese. L’argomento di discussione è la successione al trono, ci sarebbe una clamorosa assenza. Vediamo nel dettaglio chi è stato escluso dalla prestigiosa lista.

Royal Family: Lilibet ancora fuori dalla linea di successione

Consultando il sito web della Royal Family è possibile apprendere molte cose. Ci sono tutte le notizie ufficiali che riguardano i reali britannici, ma c’è anche l’elenco di successione al trono, che dovrebbe essere aggiornato e, invece, non è così. In questo elenco c’è una clamorosa assenza, notata da chi ha fatto più attenzione ai dettagli.

Manca la piccola Lilibet, la secondogenita di Harry e Meghan Markle. La bambina è nata lo scorso 4 giugno. Solitamente, i nuovi arrivati vengono inseriti nella linea di successione al trono dopo sette settimane. Questo periodo è scaduto il 23 luglio e non è ancora accaduto niente. Dimenticanza voluta o casuale?

La notizia è stata riportata dal Daily Mail, che ha pubblicato la lista di tutti gli appartenenti alla linea di successione. Al primo posto di questa lista c’è Carlo, il Principe del Galles, immediatamente dopo di lui c’è suo figlio William. Harry è soltanto al sesto posto di questa lista, mentre il piccolo Archie Harrison è al settimo posto.

Lilibet dovrebbe essere l’ottava nella linea di successione e invece il suo nome non compare nemmeno nell’elenco. Al suo posto c’è ancora il principe Andrew, che dovrebbe scalare di una posizione, evento che non è ancora avvenuto. Questa mancanza sta facendo discutere molto, soprattutto perché la Royal Family non ha rilasciato comunicazioni in merito.

I precedenti che confermano la polemica

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe molto strano il comportamento della Royal Family nei confronti della piccola Lilibet, la secondogenita di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Quando è nato il primogenito Archie, infatti, è stato inserito immediatamente nella lista di successione al trono, esattamente dopo appena 15 giorni dalla nascita.

Il Principe Louis, secondogenito di William e Catherine Middleton, è stato aggiunto soltanto 12 giorni dopo la sua nascita nell’elenco. Il tempo massimo è sette settimane. Addirittura Lucas, il figlio di Zara e Mike Tindall, che è il ventiduesimo in linea di successione al trono, è stato inserito dopo pochissimi giorni lo scorso marzo.

Un portavoce di Buckingham Palace avrebbe affermato che il sito ufficiale viene aggiornato periodicamente e questo sarebbe il motivo del ritardo. Ma questa indiscrezione non ha contribuito a spegnere le polemiche di chi, invece, pensa che sia una sorta di sgarbo nei confronti di Harry e Meghan, colpevoli di aver lasciato la Gran Bretagna e di aver rotto quasi totalmente i rapporti con la Famiglia Reale inglese.

Secondo alcuni addetti ai lavori reali, i duchi di Sussex starebbero pensando di battezzare Lilibet Diana nella cappella di San Giorgio a Windsor, in modo da permettere alla Regina Elisabetta di presenziare all’evento. Queen Elizabeth, infatti, non può più effettuare voli oltreoceano da tempo, a causa dell’età avanzata e di qualche problema di salute.