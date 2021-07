Dramma per l’ex fidanzata di Carlo Conti: il triste annuncio

L’ex fidanzata di Carlo Conti ha vissuto una brutta giornata e ha scelto di condividere la sua perdita sui social. I commenti dei fan

Giornata davvero devastante per l’ex fidanzata storica di Carlo Conti. Parliamo ovviamente di Roberta Morise, la showgirl che ha avuto una lunga relazione con il presentatore di Tale e Quale Show terminata nel 2011.

La modella, ormai volto noto in tv dopo la conduzione de “I fatti vostri” e “Detto Fatto”, non sa ancora se troverà spazio nel nuovo palinsesto di Casa Rai visto che l’ipotesi più probabile era un suo ritorno a “I fatti vostri” ma poi è arrivata l’ufficializzazione di Anna Falchi come nuova presentatrice.

Va a gonfie vele invece la sua vita privata: dopo vari flirt attribuiti alla ragazza di Cosenza è stata lei stessa a rompere gli indugi e ad ufficializzare la sua love story con il giovane imprenditore Giulio Fratini. Normalmente Roberta posta delle foto artistiche e molto sensuali sul suo profilo Instagram, ma stavolta ha voluto utilizzare i social per dare un triste annuncio.

Roberta Morise: l’ex di Carlo Conti scrive un post struggente su Instagram

Proprio ieri, infatti, è venuta a mancare la sua compagna più fedele. Parliamo della cagnolina della Morise, definita “leonessa” dalla showgirl in tutte le sue storie e nel post pubblicato su Instagram.

Jolie, questo il nome della cucciola, ha monopolizzato la timeline di Roberta: le sue storie sono piene di ricordi e di momenti indimenticabili legati al tempo passato con la cagnolina. L’ex di Carlo Conti non ha voluto far mancare la sua dedica speciale in un momento così triste: “Ciao Leonessa mia”, ha scritto, aggiungendo l’emoticon del cuore spezzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@robertamorise)

Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti tra i commenti, tra cui spiccano quelli di Sandra Milo ed Elisa D’Ospina. Del resto, come in tanti le hanno scritto, perdere un cane è come perdere un familiare. Soltanto chi ama gli animali e ne ha avuto uno può capire il dolore di Roberta, a cui tutti noi ci uniamo in questo momento duro e triste.