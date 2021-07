Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata 28enne. Ecco tutta la verità sulla coppia

Gigi D’Alessio è stato sempre associato alla cantante Anna Tatangelo. I due sono stati insieme dal 2005 al 2020 con una pausa di un anno e hanno avuto un figlio di nome Andrea.

Ma dopo la rottura svelata proprio dal cantante sui social, i giornalisti tornano a parlare di lui in merito ad una presunta storia d’amore.

Il cantante napoletano è stato avvistato più volte dai giornalisti mano a mano con una ragazza molto giovane.

Lei è la 28enne Denise Esposito e tra i due ci sono ben 26 anni di differenza.

I due si sono conosciuti ad un concerto di Gigi a Capri l’estate scorsa. Lei è una sua grande fan e dall’incontro nel backstage, l’amore è nato al primo sguardo. Sono stati i sostenitori del cantante a scoprire dell’inizio della frequentazione.

Nonostante la storia d’amore sembri durare da più di un anno, il cantante neomelodico ancora non ha parlato di lei ai giornali tenendo la relazione privata. Ma ecco che arriva la verità sulla coppia

La verità sulla storia d’amore tra Gigi D’Alessio e la fidanzata 28enne Denise Esposito

E’ bastato andare ad una manifestazione e Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono stati visti mano nella mano.

Il video li immortala affiatati e complici ed ha ricevuto un sacco di visualizzazioni sui social.

Ma Gigi non parla ancora. Durante un’intervista per la Gazzetta dello Sport, il cantante non ha rilasciato nessuna informazione sulla presunta storia d’amore.

Secondo alcuni, il non negare i gossip è già una risposta ed è certo che i due convivano già da qualche mese. Vivono insieme un po’ a Roma, nella villa di D’Alessio e un po’ a Napoli, città natale di Denise.

Nonostante la coppia non parli, arrivano le conferme dagli amici della 28enne

Ecco la verità sulla coppia: “Denise e Gigi si amano”

Il settimanale Di Più è riuscito a contattare un’amica di vecchia data di Denise Esposito e le domande sulla relazione con Gigi D’Alessio sono state confermate.

L’amica inizia l’intervista così: “Denise e Gigi si amano” e arriva la verità. Rivela che la coppia sta bene ed è assestata.

“Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, e per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere” spiega l’amica.

Per la 28enne è la prima storia con un uomo molto famoso: “E’ la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista“.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno preferito coltivare il loro amore lontano dai riflettori, ma i giornalisti sono riusciti a beccarli. Chissà se Gigi prima o poi non la presenti ai suoi fan