Sei anche tu uno dei segni dello zodiaco che piangono sempre? Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali di oggi!

Se hai aperto questo articolo c’è solo una possibilità: sei una di quelle persone con la lacrima facile e vuoi scoprire quanti e quali potrebbero essere i tuoi amici!

A tutti noi, infatti, è capitato di conoscere qualcuno che piangeva per i motivi più disparati ed anche nelle situazioni più tranquille.

Se non conosci qualcuno così, forse è il caso che ti dai un’occhiata allo specchio: potresti essere tu il “piagnone” della tua cerchia di amici!

Dai tranquillo, non iniziare a piangere anche tu proprio adesso! Scopriamo chi sono i segni dello zodiaco che si commuovono abbastanza spesso.

I segni dello zodiaco che piangono sempre: scopriamo se hai anche tu la lacrima facile con la classifica di oggi

Ehi, non c’è bisogno di vergognarsi. A tutti capita di piangere per motivi che magari, spesso, non riusciamo a spiegarci.

Magari hai pensato ad un film che hai visto da poco oppure hai visto un video di un gattino molto piccolo oppure ancora hai sentito una canzone romantica.

Proprio come Johnny Depp nel famosissimo film degli anni ’90, Crybaby, quindi, ti sei guadagnato un soprannome che non ti piace troppo.

Praticamente quello di… frignone!

(Johnny Depp in questo film è tutto meno che un frignone e Crybaby è un soprannome abbastanza ironico: tu, però, usalo pure come termine di paragone!).

Va bene, basta, bando alle ciance. Quello che stiamo cercando di stabilire qui oggi è se sei uno dei segni zodiacali che piangono sempre.

Non credi di trovarti in questa classifica? Allora prepara i fazzoletti e scopriamo subito le prime cinque posizioni!

Ariete: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che piangono abbastanza spesso anche se cercano di non farlo mai vedere!

Questo segno, infatti, è molto più emotivo di quanto non vorrebbe e si vergogna moltissimo delle sue lacrime.

L’Ariete può piangere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione: è molto emotivo ed anche molto concentrato su sé stesso, per questo se la prende spesso molto sul personale!

Se lo vedete piangere, sappiate che è veramente turbato: generalmente cerca di “nascondersi” il più possibile!

Vergine: quarto posto

Lacrime, lacrime ed ancora lacrime: i nati sotto il segno della Vergine piangono con frequenza e sempre per motivi decisamente “materiali“.

Quando qualcosa non va come vogliono loro, infatti, i nati sotto questo segno finiscono quasi sempre in lacrime.

La Vergine è un segno che conta molto sulla precisione e sull’eleganza e quando qualcosa non va come vorrebbe spesso si lascia andare alle lacrime.

I nati sotto il segno della Vergine sono persone sensibili e particolari anche se un poco… egocentrici!

Pesci: terzo posto

Sul podio della nostra classifica, troviamo anche tutti i nati sotto il segno dei Pesci. I Pesci, infatti, non hanno nessun problema a piangere a dirotto!

Chi è nato sotto questo segno è una persona che ha tantissimi sentimenti, anche troppi se proprio volete saperlo!

I Pesci hanno un cuore grande che spesso viene ferito o che sanguina anche quando meno ce lo potremmo aspettare.

Le loro lacrime sono sempre abbondanti ma si asciugano presto: fondamentalmente i Pesci sono persone felici anche se governati da passioni forti!

Scorpione: secondo posto

Come? Lo Scorpione è al secondo posto della classifica dei segni dello zodiaco che piangono sempre? Ma siamo proprio sicuri?

La risposta a questa domanda è sì: i nati sotto il segno dello Scorpione piangono spesso e volentieri!

Di certo non li vedrete mai scoppiare a piangere in pubblico e neanche ammettere di essere dei veri e propri amanti della lacrima facile.

Lo Scorpione, però, è un segno che si fa carico di tantissime responsabilità e che fa spesso scelte e sacrifici veramente pesanti in vista di un obiettivo più grande.

Ci sono momenti, però, nel quale anche qualcuno di preciso e forte come uno Scorpione cede all’emotività.

Più questo segno “cresce” e più le lacrime scorrono facilmente… ovviamente sempre quando è da solo, però!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni dello zodiaco che piangono sempre

Ehi, lo sapevate ancor prima di aprire questo articolo che sareste stati voi, cari amici del Cancro, i primi nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Non si tratta certo di un cattivo risultato: avete vinto il premio per essere di certo i segni più lacrimosi dello zodiaco. Vittoria!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone a cui capita di piangere veramente sempre: magari è per via di un piccolo gattino, oppure perché sentono una notizia triste al telegiornale.

Il Cancro è un segno che ha la lacrima facile per svariati motivi e che non si vergogna neanche a farla vedere!

Questo segno, infatti, è in contatto con le sue emozioni e da un grande risalto ai sentimenti: per loro sono meglio “fuori” che dentro!

Non preoccupatevi, quindi, se li vedete piangere dopo che avete fatto loro un regalo o dopo che gli avete detto che li apprezzate. Si tratta di una reazione del tutto “normale“!