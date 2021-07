La delusione del piccolo George: un rifiuto inaspettato

A volte possono arrivare delusioni anche in tenera età. È il caso del piccolo George, figlio di William e Kate d’Inghilterra. Ecco i dettagli

George Alexander Louis Mountbatten-Windsor è nato a Londra il 22 luglio 2013. È il primo figlio di William, duca di Cambridge, e di sua moglie, la duchessa Catherine. Nonostante abbia appena otto anni, ha già il titolo di Sua Altezza Reale il Principe George di Cambridge. E vive insieme ai genitori in una dimora di proprietà della Famiglia Reale.

Tutto ciò farebbe pensare ad una vita perfetta, senza pensieri e problemi di ogni genere. Una vita sicuramente agiata per un bambino che è già principe a meno di dieci anni. Ma non è tutto rose e fiori. Il piccolo George, infatti, ha recentemente dovuto sopportare una grossa delusione, che non ha accettato di buon grado.

Baby George è stato protagonista in questi anni di alcuni meme indimenticabili, che hanno sempre sottolineato quanto venisse viziato dai suoi genitori. Lo abbiamo visto domenica 11 luglio a Wembley, in occasione della finale del Campionato Europeo che l’Italia ha vinto contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Ed è proprio questa partita che avrebbe provocato una forte delusione in Baby George. Non è stato soltanto il risultato a rendere amara quella serata, ma ci sarebbe anche altro. Quindi non è soltanto Donnarumma che ha fatto mettere il muso a George qualche giorno fa. Vediamo nel dettaglio perché George ha dovuto sopportare un rifiuto nonostante sia giù un principe.

George a Wembley con la maglia dell’Inghilterra, arriva il ‘no’ secco di Kate

Domenica 11 luglio l’Italia ha battuto l’Inghilterra a Wembley ed è diventata campione d’Europa per la seconda volta. Una delusione fortissima per i padroni di casa, che speravano di portare a casa il titolo europeo per la prima volta nella loro storia, dopo aver trionfato ai Mondiali del 1966, giocati sempre in casa.

La partita ha rappresentato un piccolo momento di tensione tra William e Kate Middleton. L’ex campionessa di tennis Marion Bartoli ha riportato un piccolo aneddoto legato alla finale giocata a Londra. George avrebbe voluto assistere alla partita con la maglia bianca dell’Inghilterra, ma sua madre glielo ha negato.

Nelle immagini che sono andate in onda, si vede chiaramente che il piccolo principe sia vestito come il padre: giacca blu, camicia bianca e cravatta a righe. Ma, nonostante i titoli e la vita agiata, George è pur sempre un bambino e avrebbe voluto comportarsi come un normale ragazzino della sua età. Purtroppo per lui non è stato possibile.

Non ha potuto vestire la maglia dei Tre Leoni inglesi nonostante suo padre William fosse d’accordo. Il secco ‘no’ è arrivato da Kate Middleton, che ha imposto al figlio un abbigliamento istituzionale. Secondo Marion Bartoli, “Kate non era entusiasta di quella richiesta, mentre William aveva dato il proprio consenso al figlio”.

Le parole di Marion Bartoli

Marion Bartoli, ex tennista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’abbigliamento del piccolo George in occasione della finale degli Europei disputata tra Italia e Inghilterra. L’Italia ha trionfato ai rigori grazie alle splendide parate di Gianluigi Donnarumma, neo acquisto del Paris Saint-Germain.

Ma non è soltanto la sconfitta che ha rovinato la serata di Baby George. La Bartoli ha dichiarato che “il piccolo George avrebbe voluto assistere alla partita con la maglia dell’Inghilterra, ma sua madre Kate glielo ha negato nonostante il consenso di William. Non ne era entusiasta e per questo ha dovuto optare per un abbigliamento più istituzionale”.

Mentre commentava la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini per la Bbc, la Marion ha raccontato: “Ieri pomeriggio ho preso un tè con la duchessa e mi ha detto che George stasera a Wembley vuole indossare la maglietta della nazionale. In famiglia c’è stata molta discussione: William è d’accordo, Kate non è così entusiasta, quindi vedremo”.

Nel corso della partita George è stato inquadrato più volte. La sua esultanza al goal di Shaw dopo pochissimi minuti è stata riportata da tutti i media e ha suscitato l’ilarità di molti sul web, considerando come è andata a finire. Anche la faccia triste del piccolo bambino alla fine della partita è stata motivo di sfottò da parte dei tifosi italiani.