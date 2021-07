Test: quale personaggio della serie televisiva Friends sei?

Il test di oggi riguarda una delle serie tv più famose del mondo: Friends. Scopri la tua personalità in base al tuo personaggio preferito

Il test di oggi è un po’ diverso rispetto a quelli ai quali ti abbiamo sottoposto ultimamente. Dovrai sempre effettuare una scelta ma, in questo caso, l’argomento principale non sarà una tua abitudine o un cibo, bensì una serie tv. Stiamo parlando di Friends, andata in onda qualche anno fa e ancora oggi una delle serie tv più amate di sempre.

Anche grazie alla reunion di alcuni mesi fa, è tornata di moda tra i più giovani. Per questo motivo, ne vogliamo approfittare per testare la tua personalità e per permetterti di scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, neanche hai mai conosciuto. Il test è molto semplice, dovrai soltanto prenderti qualche minuto.

Se non hai visto la serie tv, sappi che dovrai immediatamente riparare a questo tragico errore. Ma, in linea di massima, tutti noi abbiamo visto qualche episodio ogni tanto, poiché vengono passati in televisione ogni anno, solitamente nelle ore pomeridiane nel palinsesto di Mediaset. Non dovrai fare altro che scegliere qual è il tuo personaggio preferito. Non pensarci troppo, usa l’istinto.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test. Segui le istruzioni e poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni.

Qual è il tuo personaggio preferito di Friends?

Guarda bene l’immagine in alto. Ti dovrebbe essere familiare perché è il cast di una delle serie tv più seguite di sempre: Friends. Loro sono Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Sono i sei protagonisti principali di questa sitcom che ha riscosso un enorme successo anche in Italia.

Tu devi scegliere qual è il tuo personaggio preferito tra Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. Dietro ogni scelta si nasconde un profilo personalizzato. Ad ogni profilo corrisponde una personalità diversa. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, ancora non conosci. Sei pronto? Fai la tua scelta e poi corri a leggere qual è il tuo profilo.

Le soluzioni del test: hai scelto Rachel

Il tuo personaggio preferito di Friends è Rachel? Questo personaggio è interpretato dalla bellissima Jennifer Aniston. Se hai scelto lei, vuol dire che sei una persona apparentemente indecisa. In realtà nascondi forti sentimenti, che non sempre fai vedere. Preferisci far vedere la tua parte più superficiale, riservando il meglio solo per gli amici più fidati.

Sei una persona che matura col tempo ma poi riesci sempre ad ottenere enormi risultati. Hai una forte passione per l’arte e questo aspetto del tuo carattere piace molto a chi ti circonda. Sei una persona generosa ma devi fare attenzione affinché nessuno se ne possa approfittare. Se qualcuno ti delude fai fatica a concedere il perdono.

Hai scelto Monica

Questo è senz’altro uno dei personaggi più interessanti della serie tv. Si tratta di Monica Geller, interpretata da Courteney Cox. Questo personaggio è molto maniacale e ha la necessità di avere sempre tutto sotto controllo. Esattamente come te! Sei un leader nato e imponi i tuoi metodi anche agli altri.

Questo atteggiamento, ogni tanto, può spaventare chi ti conosce poco. Le persone più intime, invece, si fidano ciecamente di te. Ti affidano anche compiti ardui perché sanno che tu riuscirai ad ottenere grandi risultati. Sei una persona dolce, ma non con tutti. Entrare nel tuo cuore non è semplice ma, una volta superata la barriera, sai essere una persona molto romantica.

Hai scelto Phoebe

Phoebe è sicuramente il personaggio più stravagante di questa fortunata serie televisiva. È interpretata da Lisa Kudrow ed è un personaggio imprevedibile. Phoebe ha sbalzi di umore, comportamenti ambigui ma sa essere anche molto saggia. È sicuramente molto più matura di quanto possa sembrare all’apparenza.

Anche tu sei così. La tua vena artistica a volte ti fa compiere gesti che gli altri non capiscono. Ma a te non interessa l’opinione degli altri e vai sempre dritto per la tua strada. Sei sincero, hai ideali chiari che rispetti sempre. Sei in grado di dare sempre il consiglio giusto, anche a costo di risultare impopolare e di far arrabbiare qualcuno.

Le soluzioni del test: hai scelto Joey

Joey è un personaggio di origini italiane, precisamente napoletane. Fa l’attore (o almeno ci prova, soprattutto nelle prime stagioni) ed è sempre pronto ad uscire con una donna nuova. È un seduttore e fa fatica a legarsi sentimentalmente a qualcuno. Quando si innamora, però, si concede totalmente. Per Joey l’amicizia è un valore importante.

Anche per te l’amicizia è tutto. Faresti qualsiasi cosa per un amico. Non conosci il concetto del rifiuto, sei la classica persona che risponde al telefono anche di notte. Sei sempre pronto ad affrontare nuove avventure e difficilmente ami la monotonia. Soltanto l’amore potrebbe trattenerti nello stesso posto per tanto tempo.

Hai scelto Chandler

Il tuo personaggio preferito di Friends è Chandler Bing? Bene, questo spiega tante cose del tuo carattere. Chandler è interpretato da Matthew Perry ed è probabilmente il personaggio più divertente della serie. È quello che tiene sempre alto il morale del gruppo con le sue battute ma, all’occorrenza, sa anche essere serio.

Anche a te piace tenere unito il gruppo, sei il mattatore della serata, ami stare al centro dell’attenzione e sei sempre pronto ad aiutare un amico. All’apparenza puoi sembrare una persona superficiale, in realtà non è così. Saresti disposto anche a rinunciare alla carriera per i tuoi ideali. Sei una persona particolarmente generosa.

Le soluzioni del test: hai scelto Ross

Se il tuo personaggio preferito di Friends è Ross Geller, significa che sei una persona che mette i sentimenti al centro della propria vita. Proprio come Ross, interpretato da David Schwimmer. La sua storia d’amore con Rachel è uno dei momenti più importanti della serie, lunga dieci stagioni e che finisce proprio con una scena tra questi due personaggi.

Per te l’amore è tutto. Faresti di tutto pur di trovare la persona giusto. Il problema è che non sei molto bravo nelle ricerche. A volte hai la soluzione davanti agli occhi ma fai il giro del mondo per poi tornare al punto di partenza. Proprio come fa Ross con Rachel. Sei un amico affidabile e per te la famiglia è molto importante.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale dei sei personaggi hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!