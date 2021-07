Torna, in prima serata sulla Rai, il fantastico duo comico amato dagli italiani

La Rai sta decidendo quali programmi portare avanti nel prossimo autunno. Alcuni format sono delle sicurezze a livello di ascolti, ma hanno bisogno di una rivisitazione.

La nuova presidentessa della Rai Marinella Soldi ha voglia di rinnovare certi programmi che vanno avanti da molto tempo.

Proprio uno dei talk show in onda su Rai 3 sta cambiando le carte in tavola. Nuovi ospiti, ma anche nuovi personaggi fissi nel programma.

Tra questi troviamo un duo amatissimo dal pubblico che manca da un po’ sul piccolo schermo. Vediamo di chi si tratta

Il duo amatissimo entra a far parte del cast di Che tempo che fa su Rai 3

Che tempo che fa è il talk show condotto dal mitico Fabio Fazio in onda la domenica sera su Rai 3.

Adesso si trova in pausa per la stagione estiva, ma dal 2 ottobre tornerà con la normale mandata in onda.

Un duo notissimo sarà ospite fisso in tutte le puntate e a svelare la notizia è proprio la pagina social del programma condotto da Fabio Fazio.

“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e Tullio Solenghi” scrivono i produttori sul post.

Massimo e Tullio furono ospiti nella scorsa edizione per il 50esimo anno di carriera di Solenghi.

Si esibirono nella parodia del professor Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità; Lopez si occupò dell’imitazione della voce, mentre Solenghi accompagnava le parole dell’amico con gesti improbabili.

Proprio grazie a questa comparsata nel piccolo schermo, sono riusciti a guadagnarsi il posto fisso a Che tempo che fa.

L’anno scorso, il duo sempre presente del programma era formato da Ale e Franz, ma non si sa ancora se il nuovo duo comico gli ruberà il posto o ci sarà spazio per entrambi.

Gli altri nuovi arrivi che saranno fissi da Fabio Fazio sono Enrico Brignano, Mago Forest e rimarrà ancora l’esilarante Nino Frassica.

Il mitico duo formato da Massimo e Tullio ha sempre lavorato in tv: erano presenti a Ricomincio da RaiTre, a Canzone Segreta e anche a Tale e Quale show, mentre adesso si stanno dedicando ad una tournee teatrale dopo 15 anni di stop.

La notizia pubblicata dalla pagina social di Che tempo che fa ha mandato in estasi i fan: nemmeno un commento negativo per l’arrivo di Tullio e Massimo.

La Rai ha fatto un’ottima scelta e non vediamo l’ora di ridere tutti in compagnia.