La modella e conduttrice Filippa Lagerback e l’incontro commovente. Scopriamolo insieme

Filippa Lagerback è una conduttrice e modella originaria di Stoccolma, in Svezia. Ha una figlia di nome Stella avuta dal compagno e da pochi anni marito Daniele Bossari.

Gli amanti dei reality show ricorderanno sicuramente la proposta di matrimonio: Daniele chiese la mano a Filippa in diretta nazionale all’interno della Casa del Grande Fratello Vip perché lui era un concorrente.

La coppia vive a Varese in una casa circondata dal verde, perché l’ambiente è un tema a loro molto caro.

Tanto del loro tempo lo passano lì, soprattutto dopo l’arrivo della pandemia mondiale. Dopo tutto questo dolore, Filippa è stanca e prende una decisione.

Nonostante il sorriso che la contraddistingue, la Lagerback sente una profonda mancanza per qualcuno e solo grazie ad un incontro commovente, la modella riesce a ridere sinceramente.

Filippa Lagerback decide di tornare a casa

La pandemia mondiale ha reso difficili diversi aspetti della vita quotidiana. Tra questi, l’impossibilità di incontrare i propri cari.

Così è valso per la conduttrice Filippa Lagerback che, vivendo in Italia, non è potuta tornare a casa per molto tempo.

Non poteva far vedere la nipotina a suo nonno se non attraverso uno schermo.

Ma sul suo profilo Instagram, la moglie di Daniele Bossari pubblica un post commovente.

E’ un selfie: in primo piano si vede Filippa e dietro di lei il mare e il suo papà insieme alla compagna. Il babbo è seduto sul motorino e abbraccia sorridente la signora.

Filippa dedica due parole ai suoi fan: “… e dopo due anni torno ad abbracciare papà ed Eva“. Ironicamente poi aggiunge: “E scopro che il ragazzo sfreccia per le strade con il suo nuovo mezzo top“.

La Lagerback è riuscita a tornare a casa sua ed è contentissima e così anche i suoi fan. L’incontro è commovente e Filippa passa il pomeriggio nel laboratorio d’arte della compagna del papà.

Ha sentito molto la mancanza dei suoi cari, ma anche della sua madre patria. La Svezia le è sempre rimasta nel cuore, ma quando era giovane decise di venire in Italia per fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Pubblica una cartella di fotografie del posto in cui si trova: è a Skanors Hamn e ci mostra cabine colorate e il mare in movimento.

Nella didascalia scrive: “La Svezia è anche dune, spiagge bianche e acqua cald… e acqua“.

Filippa è lieta e spensierata e si gode la sua terra in completa pace. In un momento così difficile, vedere un incontro riuscito dopo tanto tempo, emoziona sicuramente.