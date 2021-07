Grave lutto per un ex concorrente di Tù sì que vales. Maria De Filippi ne rimane distrutta

Tù si que vales è il talent show che va in onda su Canale 5. Chiunque abbia un talento si presenta al programma e, se i giudici lo votano, potrà arrivare alla finale.

La prossima edizione ripartirà il 12 settembre e i giudici saranno Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Ma ecco la brutta notizia: un’ex concorrente amata di Tù si que vales è venuta a mancare proprio stanotte. La conduttrice e giudice Maria De Filippi ci rimane malissimo. Ecco chi è

Nerina Peroni, la pianista di Tù sì que vales è venuta a mancare. Maria De Filippi stravolta

Nerina Peroni si presentò davanti ai giudici di Tù sì que vales il 31 ottobre della scorsa edizione. Era una donna di 80 anni e col suo fare frizzante conquistò tutti suonando il pianoforte.

Nerina si è spenta stanotte nella casa di riposo dove era stabile a Savignano, in provincia di Cuneo.

E’ morta nel sonno nel luogo in cui allietava con dolcezza gli altri ospiti del luogo. Nonostante la tarda età, la signora Peroni aveva una vita bella attiva: proprio nei prossimi giorni avrebbe dovuto suonare nel cuneese.

Era un’insegnate di pianoforte in pensione che aveva raggiunto grandi traguardi: aveva suonato anche nel conservatorio di Torino.

Nel ’96 però dovette smettere di suonare a seguito di un malessere e per 10 anni non toccò mai il pianoforte. Solo dopo essere entrata nella casa di riposo, Nerina invece di accasarsi ha deciso di riprendere la sua vita in mano. Decise così di partecipare al programma di Tù sì que vales e proprio lì raccontò la sua storia.

“Ho deciso di ritirarmi in una casa di riposo. Le mie amiche avevano paura che mi intristissi. Mi dicevano ‘Nerina tu vai là e dopo un mese giaci da una parte ad aspettare la fine’. Ho risposto che tanto la aspetto anche a casa mia la fine” si racconta con naturalezza la concorrente.

Non si è “appassita” perché ha trovato un luogo meraviglioso: direttori, infermieri e gli ospiti l’hanno accolta a braccia aperte. Ma l’incontro con l’infermiera Cristina è stata la vera smossa di cui aveva bisogno nella vita.

“L’infermiera Cristina mi ha riconosciuta e mi ha chiesto se suonavo ancora, le ho risposto di no e mi ha fatto portare una pianola. Ho messo le mani sul pianoforte e quella sera ho fatto fatica ad addormentarmi, tanta era l’emozione di essere tornata a suonare” spiega la signora Peroni e conclude “Così eccomi qua“.

Dopo l’esibizione, Nerina ha subito conquistato una nuova fan: Maria De Filippi. Ne è rimasta colpita perché la concorrente aveva ben due talenti.

“Il primo è un talento che appartiene alla persona. Il talento di quando raccontava un momento delicato della sua vita, probabilmente familiare, è il talento di saper vedere il bicchiere mezzo pieno ed è un talento raro” spiega Maria agli altri giudici. Questo talento per la conduttrice è l’arte della vita, il saper vivere e secondo lei è innato.

Il risveglio della fan n° 1 Maria De Filippi non sarà sicuramente facile, ma Nerina Pieroni rimarrà nelle nostre giornate, perché ci ha insegnato che anche nelle brutte situazioni, uno spiraglio di luce c’è sempre.