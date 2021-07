Maria De Filippi ha parlato al settimanale Oggi di uno dei problemi che affligge la nostra società e ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni

Maria De Filippi nel corso della sua carriera ha dimostrato di prestare sempre grande attenzione ai cambiamenti che accompagnano la nostra società. Del resto è inevitabile restare sulla cresta dell’onda per tanto tempo senza accorgersi di come le persone abbiano nuovi gusti, nuove esigenze e nuovi interessi.

Il più grande di tutti, negli ultimi anni, è stato sicuramente l’avvento dei social network. Da circa una decade ormai c’è stata una crescita esponenziale dei vari Facebook, Instagram, Twitter, per finire con il più recente TikTok. C’è chi, come per esempio Khaby Lame, ci sta costruendo sopra un impero.

Eppure Maria continua ad essere fuori dai social ed in tanti si domandano il perchè di questa scelta decisamente poco convenzionale. La compagna di Maurizio Costanzo ha spiegato il motivo in una sua recente intervista.

Maria De Filippi spiega perchè non è sui social e chiama in causa la Ferragni

Interpellata dal settimanale Oggi la presentatrice regina di Canale 5 ha motivato così la sua decisione: “Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio. Sto già molto in televisione, basta!”.

La De Filippi ha ribadito quindi un concetto già espresso in passato, quando ad esempio si dichiarò sconvolta da quanto i commenti sui social influissero negativamente sui ragazzi di Amici, che quasi si dimenticavano degli elogi e dei feedback positivi dei loro insegnanti alla prima critica ricevuta sul web.

Maria però giustifica chi li utilizza per altri scopi e per rendere chiaro il suo pensiero ha tirato in ballo anche Chiara Ferragni: “Capisco i social per chi ci guadagna come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione. Capisco un politico che li usa come strategia”.

La presentatrice, inoltre, già da tempo ha preso dei seri provvedimenti nei confronti dei tronisti del suo celebre programma Uomini e Donne. I social, infatti, mettevano seriamente a rischio la finalità della trasmissione, cioè quella di conoscere l’anima gemella attraverso incontri davanti alle telecamere.

Da anni quindi chi siede sul trono deve rinunciare a Facebook, Instagram e company. E anche nella scelta dei protagonisti di U&D la De Filippi ha deciso di cambiare strada: “Ho sparigliato anche lì. Quando ho capito che erano diventati un cliché ho deciso di cambiare. Oggi cerco, che so, un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti. Non voglio più certi condizionamenti. Voglio la vita vera”.