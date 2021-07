Zaniolo, il gesto che nessuno si aspettava dopo la nascita di Tommaso

Nicolò Zaniolo è diventato papà per la prima volta: la sua ex Sara ha dato alla luce Tommaso e nessuno si aspettava il gesto del calciatore

E’ nato finalmente Tommaso, il primo figlio di Nicolò Zaniolo avuto dalla sua ex Sara Scaperrotta. Il lieto evento è stato preceduto da tantissime polemiche anche perchè il calciatore, negli ultimi mesi, è stato protagonista molto più sulle pagine dei rotocalchi che su quelle dei quotidiani sportivi.

L’attaccante della Roma, infatti, è fermo ai box praticamente da quasi due anni a causa della doppia rottura del legamento crociato: l’ultimo a settembre dello scorso anno in una gara della Nazionale di Mancini, che non ha avuto modo di convocarlo per l’Europeo stravinto dagli Azzurri.

Ora Nicolò è tornato finalmente ad allenarsi agli ordini di Mourinho, ma nei giorni scorsi è arrivata puntuale la polemica. E’ stata proprio la sua ex Sara a scatenare il putiferio, accusando il giocatore di non essere stato presente e di averla abbandonata in un momento difficile e complicato.

Zaniolo stupisce tutti dopo le critiche: il primo abbraccio a Tommaso

Ne sono seguite tantissime critiche e paragoni ingombranti. C’è chi ha confrontato Zaniolo con Maradona o Balotelli, chi ha visto in una sua reazione in campo durante l’amichevole con la Triestina un modo di sfogare la sua tensione e la sua rabbia.

Nicolò stavolta ha stupito tutti e, a differenza di quanto fatto in precedenza quando ha sbandierato a tutti la sua love story con Chiara Nasti, ha scelto di vivere la paternità con discrezione.

Ieri ha chiesto un permesso alla società e ha lasciato gli allenamenti a Trigoria per andare in ospedale e prendere in braccio il piccolo Tommaso per la prima volta. Poi ha postato due foto, una con il piccolo e un’altra che raffigurava solo la sua manina.

La speranza è che, nonostante le difficoltà ed il rapporto complicato con Sara, i due seppur giovanissimi riescano a trovare un equilibrio e a mettere da parte le discussioni per il bene del bambino.