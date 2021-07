Tale e Quale Show, bomba di Conti: da Don Matteo l’ultimo concorrente

Tale e Quale Show 2021 arriva con delle clamorose novità. Carlo conti ruba dall’amata serie tv Don Matteo un concorrente inaspettato.

Tale e Quale Show non si smentisce mai. Carlo Conti il seguitissimo conduttore di Rai1, scova delle chicche interessanti che lo portano ad avere: un cast imperdibile! In seguito alla recente dichiarazione dell’ex fidanzata del conduttore che ha rattristito il pubblico a casa, le novità in corso rallegrano la situazione.

Tale e Quale Show è la trasmissione di successo che mette in scena uno spettacolo imperdibile. In onda dall’aprile del 2012, oggi continua ad essere un format seguito e amato. I concorrenti sono dei performer d’eccellenza che ad ogni puntata gareggiano per interpretare un famoso personaggio dello spettacolo, cantando ed imitando il personaggio in questione: i talenti si sfidano in una gara all’ultimo grido.

Carlo conti è un conduttore di grande professionalità. Sempre pronto a presentare e a guidare i talenti verso la vittoria. Genuino, simpatico e moderno, riesce ad intrattenere il pubblico a casa come pochissimi presentatori sanno fare.

Tale e Quale Show e Carlo Conti hanno segnato un altro bel gol nel cast dei partecipanti!

Tale e Quale Show: Carlo conti ruba a Don Matteo

Carlo Conti ruba un personaggio molto amato nel cast di Don Matteo! Per la nuova edizione del programma Tale e Quale Show 2021 è prevista una lista di concorrenti sensazionali, divertenti, ma soprattutto molto preparati. Il canto e la recitazione sono fondamentali per gareggiare nella sfida del programma. Nell’ultimo post su Instagram, Carlo Conti aveva pubblicato i nomi di tutti i concorrenti, eccetto uno.

L’ultimo concorrente in gara è: Simone Montedoro!

Da Capitano Giulio Tommasi a concorrente è un attimo! Dopo aver recitato al fianco del Commissario Cecchini interpretato dal mitico ed inimitabile Nino Frassica, Simone Montedoro entrerà a far parte del cast nella nuova imperdibile edizione del programma. Romano, classe 1973, ha tutte le carte in regola per sfondare nel programma!

In attesa della messa in onda, non resta che aspettare altre news!