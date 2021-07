Kate e William, i messaggi segreti per Harry e Meghan: tutto cambia

Kate e William, svelati i messaggi in codice mandati a Harry e Meghan. Nella Royal Family vanno avanti i “dispetti” tra i fratelli e le consorti

Non è un segreto, ormai, che i fratelli William e Harry vivono su un continuo “sfidarsi” a distanza, tra tensioni, frecciate e veri e propri dispetti. I due fratelli della royal family inglese sono sostenuti dalle rispettive consorti, Kate Middleton e Meghan Markle. La disputa nasce da quando Harry ha deciso di “fuggire” negli Stati Uniti abbandonando la casa reale e i propri titoli. Dalla California i Sussex hanno lanciato strali di ogni tipo contro Buckingham Palace e i segreti della loro famiglia. Tra queste accuse, anche una gravissima di razzismo.

Fin qui siamo nel pubblico, ma anche nel privato la “sfida” non manca di colpi di scena. L’esperto di vicende reali, Duncan Larcorbe, in un’intervista al Mirror ha spiegato che la “guerra” vera e propria non avviene sui palcoscenici pubblici, ma in privato. Restano negli occhi del pubblico i tweet di William dopo la sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia, con i tanti insulti razzisti verso i tre giocatori della nazionale inglese.

Harry contro William: a “colpi” di dichiarazioni pubbliche e messaggi cifrati

Il principe si è detto disgustato da un “atteggiamento ripugnante”. L’esperto della casa reale ha spiegato che solitamente il principe non usa toni così duri e potrebbe averlo fatto per cercare di colpire l’opinione pubblica dando un’immagine più “vera” di se stesso. Secondo Duncarn l’offensiva contro il razzismo sarebbe una frecciata a Meghan e le sue velate accuse: un modo per far capire che il principe disprezza il razzismo in ogni forma. Poi c’è la questione “prigione”, con i Sussex che spiegarono a Oprah Winfrey di sentirsi in gabbia. In sostanza Harry accusò il fratello di non essersi riuscito a liberare da quella prigione dorata.

E di conseguenza ora Kate si mostra in pubblico più spesso, sempre sorridente e disinvolta. Un atteggiamento spontaneo e poco costruito che vuole dare l’idea di felicità e spensieratezza, a smentire le accuse della moglie di Harry. Ma le “frecciate” non finiscono qui, visto che ora c’è tensione in vista del progetto di Harry di scrivere un’autobiografia. E’ ovvio che sarebbe il pretesto per altre accuse, pettegolezzi e nuove polemiche.