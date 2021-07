Clio Make Up irriconoscibile: “Vi racconto come sono cambiata”

Clio Make Up rivoluziona la sua vita. Amarsi e rispettarsi sono fondamentali per chi da sempre vive dei disagi fisici ed emotivi importanti. Libera e felice, ecco cosa le è successo.

Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up è la truccatrice e blogger per eccellenza. Con Clio ha inizio l’era delle beauty influencer e del Make up online. Truccatrice, imprenditrice, youtuber e conduttrice televisiva italiana e con cittadinanza statunitense, non si può non conoscerla e ammirare il suo talento. Dopo gli ultimi segreti per delle labbra da favola, l’amata truccatrice torna con delle novità.

Clio, classe 1982, è originaria di Belluno, dove è cresciuta diplomandosi al Liceo Artistico Leonardo da Vinci nel 2004, per poi trasferirsi nella città più alla moda d’Italia: Milano. Segue il corso di video design presso l’Istituto Europeo di Design, alla cui tesi ha collaborato con la produzione di Vitellopoli, videoclip non ufficiale della canzone di Elio e le Storie tese, il Vitello dai piedi di balsa.

La Make up artist però non si ferma qui. La strada per il successo è lunga, ma lei ha deciso di intraprendere in viaggio fino agli Stati Uniti per crescere come una professionista completa. Si iscrive alla scuola di Make up Designory di New York, e completa i suoi studi.

Nel 2008 la sua carriera è avviata, con il canale di you tube, chiamato Clio Make Up dando così avvio ad un’epoca in cui le beauty consulence e i trucchetti da make up artist, sono diventati un gioco da ragazzi alla portata di tutti.

Talentuosa, originale e creativa, Clio ha confessato alcuni retroscena.



Clio Make Up rinasce: il prima e il dopo

Stare bene con gli altri non è semplice, con sé stessi è ancora più difficile! Body positivity è la regola da seguire se si vuole essere felici. Ogni corpo ha le sue peculiarità, ogni dettaglio rende unici ed ogni difetto fa diventare speciali. Bisogna aver cura di corpo e mente. Anche un’attrice molto amata è stata devastata dalle critiche per il proprio fisico, sono infatti diverse le persone accomunate da questi problemi.

Clio senza censure, confessa tutta la verità del suo inaspettato cambiamento. Racconta l’influencer che da sempre ha vissuto dei grossi disagi a causa del suo corpo, perché è sempre stata considerata eccessivamente in carne. Il problema di fondo, racconta Clio, non stava nei chili di troppo, ma nella perdita per l’amore verso sé stessa.

Alla nascita della seconda figlia, si è lasciata andare con il cibo, sfogando tutto il suo stress abbuffandosi. Togliersi qualche sfizio non è un errore madornale, ma perseverare nel cibo come consolazione: è un danno irreparabile, se non si agisce in tempo, per la salute.

Clio ha sfiorato i 90 chili, non ritrovava più sé stessa. Dopo aver deciso di andare da una nutrizionista, ha scalato la via del successo personale e della propria salute, modificando la propria mentalità verso lo stile di vita sano.

Perdere peso non significa fare un favore agli occhi della società, ma compiere un gesto di amor proprio verso la cura della persona e della mentalità. I chili di troppo non pesano soltanto sul fisico, ma anche nella mente delle persone. Proprio per questo Clio racconta la sua esperienza, difficile, ma estremamente vera.

Tutti possono ricominciare ad amarsi, bisogna iniziare ed affidarsi a specialisti di fiducia. Con la salute delle persone non si scherza. Credere in sé stessi è fondamentale in qualsiasi percorso di vita!

Rinascere per amarsi veramente, non per raggiungere uno standard di bellezza malato, ma per vivere felici e in salute, con quell’energia che serve a raggiungere tutti i propri ambiziosi progetti, e questo Clio lo ha fatto davvero!