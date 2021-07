Grande Fratello Vip: l’ex concorrente beccato con un’altra, la compagna conosciuta nella casa rompe il silenzio: “Lei è fidanzata”

Sono diventati celebri per essersi fidanzati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Eppure, a pochi mesi dall’inizio della loro storia, la coppia rischia già di scricchiolare. Finita da tempo al centro di voci di gossip, dopo qualche mese in cui le sono andate bene si moltiplicano le voci e i pettegolezzi.

Stavolta si parla di un presunto tradimento, e quindi qualcosa di grave. Lui sarebbe stato avvisato con una ragazza in un aeroporto, e subito sono scattate le voci e le ipotesi. Scatti da parte dei paparazzi che non sono passati inosservati, anche perché a fare compagnia al ragazzo non c’era la sua fidanzata ma questa persona misteriosa.

Grande Fratello Vip, smentite le voci di tradimento nella coppia nata nel reality

Voci e illazioni che non hanno fatto piacere a Rosalinda Cannavò, che sui social ha replicato alle accuse di tradimento da parte del suo compagno Andrea Zenga. Nei commenti, l’attrice ha replicato seccata di non voler creare nessun gossip e che questa ragazza avvistata in aeroporto è felicemente fidanzata con un’altra persona. “Si chiama Angelica ed è una bravissima ragazza, anche fidanzata”, ha spiegato la siciliana.

Con questo intervento la Cannavò ha anche rivelato l’identità della misteriosa “amica” di Andrea Zenga. In più, Rosalinda ha anche accusato chi non vede di buon occhio un ragazzo che vede un’altra donna per impegni di lavoro. E a chiudere la questione ci ha pensato lo stesso Andrea Zenga, che ha pubblicato una foto con una lattina di birra scrivendo “E’ lei l’altra donna”.