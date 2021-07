Mercedesz Henger boom: dopo Lucas Peracchi, nel suo cuore c’è lui!

Dopo la fine della storia con Lucas Peracchi, la figlia d’arte Mercedesz Henger ritrova l’amore

Mercedesz Henger è la figlia d’arte del regista di pellicole a luci rosse Riccardo Schicchi e l’attrice Eva Henger.

Grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, la piccola Henger è diventata famosa e dopo poco dal termine del programma si è fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

La loro è stata una storia d’amore passionale, ma travagliata. A causa dei caratteri forti e inconciliabili (come disse Mercedesz a Live non è la D’Urso) dopo un periodo di tira e molla, la relazione è finita.

La Henger ricorda la frequentazione in modo positivo non rinnegando niente e ha rivelato che si sia trattato solo della fine di un forte sentimento. Ha confermato che non ci sono state né terze persone, né tradimenti.

Dopo un periodo da single, Mercedesz è stata paparazzata in vacanza in compagnia di un nuovo ragazzo. Vediamo di chi si tratta

Mercedesz Henger in vacanza col nuovo amore

Dopo la convivenza a Castell’Arquato nella terra natia del fidanzato Lucas Peracchi, Mercedesz Henger è tornata a vivere a Milano dopo la fine della storia.

E’ proprio nel capoluogo lombardo che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha trovato la sua nuova anima gemella.

Adesso i due si trovano in vacanza a Santorini, in Grecia. A rivelare ciò è Deianira Marzano e qualche dettaglio in più ce l’ha dato l‘Investigatore Social su Instagram. Sono entrambi esperti del mondo del gossip italiano.

Deiana ha riferito che la nuova fiamma di Mercedesz sia un importante avvocato, ma il paparazzo ha rivelato di più.

Il nuovo amore è un trentatreenne di nome Michele; nato a Pescara, vive da qualche anno a Milano. Ha studiato in Italia, Mosca e a Londra.

L’Investigatore Social rivela che la modella abbia trovato un amore sereno tra le braccia del giovane avvocato.

Mercedesz è lieta e felice, ma non condivide questa gioia con sua madre

Rapporto in crisi tra Eva e Mercedesz Henger

Eva e Mercedesz Henger, rispettivamente madre e figlia, sono in un periodo di crisi da molto tempo.

Le due avevano un ottimo e forte legame, ma a causa della storia passata della figlia con Lucas Peracchi, le due si sono allontanate.

Eva Henger non voleva che sua figlia stesse con l’ex tronista di Uomini e Donne perché lo riteneva troppo aggressivo nei suoi confronti.

Quando Mercedesz ha deciso di finire la storia, non è andata a consolarsi tra le braccia della madre, bensì ha preferito sfogarsi con le amiche.

Nonostante la nuova frequentazione, sembra che la piccola Henger non abbia voglia di recuperare il rapporto con Eva.

Chissà se Michele farà ragionare la fidanzata e cercherà di far calmare gli animi.