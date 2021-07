Ex Uomini e Donne al veleno sull’ex compagna: parole di fuoco

Uomini e Donne, L’ex tronista è severo. Le sue parole sono pesanti: “Non mi manca e non mi riguarda se la attaccano”.

Parole pesanti per il concorrente di Uomini e Donne contro la sua ex. Nel mirino è finita Roberta di Padua, che ha ricevuto un attacco piuttosto diretto: il suo ex, infatti, si è definito single e spensierato, facendo capire di non avere più alcuna nostalgia di lei. Non ci sarebbero, evidentemente, nemmeno spiragli di una conciliazione tra i due.

Si tratta di Riccardo Guarnieri e la sua complicata situazione con Roberta Di Padua. L’uomo, intervistato dal magazine ufficiale, ha spiegato di sentirsi tranquillo dal punto di vista sentimentale. L’ex cavaliere ha accusato la donna di averlo fatto rimanere più a lungo del previsto all’interno dello studio solo per guadagnare visibilità e avere più follower su Instagram.

Uomini e Donne, le accuse di Riccardo Guarnieri

Accuse che la donna ha restituito al mittente, con fare piuttosto seccato. Riccardo, comunque, non mostra alcun pentimento per essersi allontanato da Roberta. “Non mi riguarda cosa le sia accaduto sui social – ha spiegato al magazine – non so se è stata attaccata o meno. Ma ognuno deve prendersi le proprie colpe. In questo caso sono divise al 50% con me”.

L’uomo ha spiegato di non avere mai sentito la sua mancanza, nemmeno subito dopo essersi separato dalla ex fidanzata. Lui, tra l’altro, ha deciso si sparire dai social. “Mi sono voluto allontanare e rimanere un po’ in silenzio – ha spiegato – perché durante la trasmissione mi sono sentito svuotato”. Tra i motivi, ovviamente, la complicata relazione con Roberta.