Un Posto al Sole: grande paura per la star più amata

Anticipazioni Un posto al Sole nelle puntate dal 26 fino al 30 luglio: un protagonista ignora l’aiuto di Marina. Un personaggio importante è in pericolo

Un Posto al Sole è pronto a fare compagnia al proprio pubblico anche in questi giorni d’estate. L’appuntamento su Rai 3 è ormai decennale: vediamo cosa succederà nella settimana che va da oggi, lunedì 26 luglio, fino a venerdì 30. Non mancheranno i colpi di scena, con alcune vicende spinose che coinvolgono i personaggi più amati. Protagonista, in particolare, Giancarlo e Silvia.

Lei dovrà prendere la sua decisione definitiva sulla difficile relazione con Michele, mentre Marina scoprirà qualcosa che non si aspettava su Fabrizio e i suoi problemi da imprenditore. Sempre preoccupato per il figlio Roberto Ferri, con i problemi di Filippo che lo tormentano. Lui vorrà fare di tutto per recuperare la memoria. Intanto Patrizio si deciderà a fare una scelta sul suo rapporto con Clara, mentre Niko e Susanna si riavvicineranno.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di questa settimana

Tuttavia questa sarà una “settimana” difficile per gli abitanti di Palazzo Palladini. Da Filippo alla sua amnesia e il tormentato rapporto col padre, il quale è preoccupato dalla probabile partenza di Marina Giordano. Intanto lei indagherà su Fabrizio e i suoi strani comportamenti. Capirà in breve tempo che il pastificio non sta andando bene: a questo punto si offre di aiutarlo, ma lui rifiuta categoricamente i suoi consigli imprenditoriali.

Periodo difficile anche per Silvia, che deve fare una scelta su Michele. La loro storia d’amore sembra essere arrivata al capolinea, ma non è sicuro che la proprietaria del bar Vulcano sia pronta a parlarne chiaramente col marito. Attenzione anche al ritorno di Pietro Abbate: se la vedrà molto brutta con due malviventi che gli faranno quasi rischiare la vita, e a un certo punto l’uomo sembra pronto ad arrendersi. E invece una scintilla si accende e con essa rinasce il suo bisogno di vendetta.