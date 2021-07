Papà bis a 55 anni, la compagna del famoso attore lo annuncia così!

Il famoso attore papà bis: la foto in dolce attesa della compagna. Dopo Lorenzo, nato l’anno scorso, ecco un altro bambino in arrivo

Tempo di festeggiare per un popolare attore, molto amato e protagonista di grandi serie tv di successo. Diventerà padre per la seconda volta, a ben 55 anni. La bella notizia è arrivata da Nina Verdelli, compagna dell’uomo, che ha pubblicato la foto con il pancione in evidenza e l’altro figlio della coppia, Lorenzo. Si tratta dell’attore bergamasco Alessio Boni, protagonista, tra le altre, de “La Compagnia del Cigno”, una fiction di grande successo su Rai 1. Lui sta insieme alla giornalista Nina Verdelli: i due hanno già avuto un figlio, Lorenzo, che è nato nel 2020. Ora arriverà un fratellino. Nella didascalia della foto è scritto “My Boys”: un modo originale per dare il lieto annuncio.

Il noto attore diventa papà per la seconda volta a 55 anni

La gravidanza della Verdelli sembra già piuttosto avanzata: il piccolo potrebbe arrivare già entro quest’anno. Tra i commenti e like non mancano quelli di famosi vip, come Lodovica Comello, Vinicio Marchioni e Serra Yilmaz.

Per quel che riguarda l’attore, invece, non ci sono post o dichiarazioni a riguardo. Nina Verdelli ha 34 anni ed è la figlia dell’ex direttore di “Repubblica“ Carlo Verdelli. Anche la madre, Cipriana Dall’Orto, è una nota giornalista: condirettrice di “Donna Moderna. I due fanno coppia fissa, ormai, dal 2015.