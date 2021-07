Harry e Meghan, i duchi di Sussex che hanno “divorziato” dalla Royal Family, tremano. Ecco che cosa è successo

Harry e Meghan, duchi di Sussex, non smettono di far parlare di loro. La coppia infatti è da mesi al centro dell’interesse mediatico a causa del loro divorzio dalla Royal Family inglese e a causa della conseguente intervista-sfogo rilasciata in esclusiva a Oprah Winfrey.

In questo colloquio con la famosa conduttrice americana, i due si sono abbandonati ad importanti confessioni, tanto da denunciare il fatto che, secondo loro, a Corte ci siano stati alcuni episodi di razzismo.

Ora, però, non sono solo le vicende legate alla famiglia d’origine di lui che suscitano interesse mediatico. Nell’ultima polemica che li riguarda, infatti, il protagonista è un parente di lei. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

Harry e Meghan: la “minaccia” che li fa tremare

Questa volta a far parlare di sé è stato il papà di Meghan: Thomas Markle. Con lui, l’ex attrice, ha un rapporto non proprio roseo. Il genitore, infatti, non era stato neppure invitato all’epoca del suo matrimonio con il secondogenito dell’erede al trono d’Inghilterra.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fox News, il suocero di Harry ha affermato di voler essere un nonno per i figli di sua figlia, dichiarando: “Archie e Lili (Lillibet Diana, secondogenita nata da pochi mesi, il cui nome è un omaggio alla Regina e alla nonna paterna, ndr) sono bambini piccoli, non fanno politica, non sono pedine, non fanno parte del gioco”.

Markle ha poi aggiunto: “Farò una petizione ai tribunali della California per far valere il mio diritto di vedere i miei nipoti in un futuro molto prossimo”.