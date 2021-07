Al Bano e Jasmine Carrisi distrutti: così li hanno fatti fuori

Brutte notizie per Jasmine Carrisi e il papà Al Bano. Ecco che cosa è successo ai due: così li hanno “fatti fuori”

Brutte notizie per i Carrisi. Papà e figlia, Al Bano e Jasmine, sono stati “fatti fuori” da un progetto professionale molto importante. Non è la prima volta che vere e proprie star della musica e della tv vengano “cassate”.

Nonostante ciò, il talento di un artista come Al Bano rimane incontrovertibile, come del resto la bravura in ambito musicale di sua figlia, emersa in questo ambito da poco e che sembra aver preso tutto dal genitore.

Un duro colpo dunque da digerire per i due che sembravano entusiasti dall’idea di far parte dell’importante progetto artistico. Ecco di cosa si tratta e la loro reazione.

Al Bano e Jasmine Carrisi: padre e figlia “fatti fuori” dal famoso programma

Il programma in questione è “The Voice senior“, talent musicale per over 60 che ha stregato nel corso dello scorso inverno milioni e milioni di telespettatori. La prima edizione è stata vinta da Erminio Sinni, membro del team di Loredana Bertè.

Quest’ultima pare essere stata riconfermata nel suo ruolo di giudice (così come D’Alessio e Clementino) mentre i Carrisi non siederanno più sulla poltrona rossa pronti a premere il pulsante per supportare i talenti in gara.

In un’intervista a Nuovo Tv, Al Bano ha affermato: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla“.

La giovane Jasmine pare essersi molto dispiaciuta dell’accaduto, come riportato dal papà: “Le sarebbe piaciuto tornare nel programma. Per lei questo è stato una sorta di debutto televisivo. Ma Jasmine è giovane e piena di energia e di interessi“.

A prendere il posto di Al Bano e Jasmine dovrebbe essere Orietta Berti, la quale quest’anno ha giovato di una vera e propria nuova fase della sua carriera: è prima in classifica da settimane con la hit “Mille” cantata assieme a Fedez e Achille Lauro.