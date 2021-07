Bomba sulla Rai: “Non mi hanno ancora pagato”. La rivelazione

Vera e propria bomba sulla Rai. Il protagonista della vicenda afferma di non essere stato ancora pagato, sorprendendo con una inaspettata rivelazione. Ecco cosa è accaduto

La Rai fa compagnia da oltre 50 anni agli italiani attraverso i suoi programmi, le sue fiction, i suoi film. Non c’è dubbio che l’azienda sia diventata, col passare del tempo, vera e propria parte integrante della storia del nostro Paese.

Le sue teche costituiscono un immenso patrimonio artistico e culturale e lo si è potuto constatare anche di recente quando, in occasione della scomparsa di un’icona della tv come Raffaella Carrà, sono stati mandati in onda tantissimi spezzoni di programmi cult della storia.

Anche i famosi “quiz show” della Rai costituiscono un vero e proprio fiore all’occhiello dell’azienda, la quale ha sempre puntato molto su questo tipo di format sin dagli inizi delle trasmissioni nel 1954 con Mike Bongiorno.

Il quiz di punta dei tempi odierni, nell’ambito della rete ammiraglia, è sicuramente “l’Eredità“, condotto attualmente da Flavio Insinna. Una rivelazione particolarmente inaspettata di un suo protagonista ha suscitato reazioni incredule. Ecco che cosa è successo.

Rai, il protagonista de “L’eredità” rivela: “Non mi hanno ancora pagato”

Il super campione de “L’eredità” Massimo Cannoletta ha, nel corso della appena passata edizione, vinto la cifra record di 200 mila euro. Peccato però che tale montepremi non sia stato ancora intascato dal trionfatore del quiz show.

In un’intervista a ‘Fanpage’, Cannoletta ha rivelato: “Non ho ancora ricevuto la somma, la procedura per la consegna del montepremi è iniziata, ma non è ancora ultimata. Non ho comprato nulla e non ho cambiato le mie abitudini“.

Una notizia che ha lasciato increduli molti fan del programma i quali non pensavano che la consegna della somma potesse richiedere tempistiche così relativamente lunghe. Non c’è dubbio però che molto presto il campione potrà finalmente usufruire della somma che si è guadagnato con cotanta bravura e preparazione.